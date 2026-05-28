The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Países sul-americanos concordam em criar plano de combate ao crime organizado

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Ministros de cinco países sul-americanos concordaram nesta quinta-feira (28), no Chile, em criar um plano para frear o avanço do crime organizado internacional, que incluirá medidas de controle migratório e financeiro.

O encontro reuniu chanceleres e ministros da Segurança da Argentina, Chile, Bolívia, Equador e Peru, países afetados pelo aumento da insegurança e pela chegada de organizações criminosas como a venezuelana Tren de Aragua.

“Vamos enfrentar a criminalidade unidos. Queremos levar segurança e tranquilidade aos nossos compatriotas”, afirmou o chanceler chileno Francisco Pérez Mackenna.

O caso mais grave é o do Equador, que em apenas cinco anos se transformou no país mais violento da América do Sul, com 51 assassinatos para cada 100 mil habitantes em 2025, um aumento de 550% nesse período.

A taxa de homicídios da América Latina é de 18 por 100 mil habitantes — três vezes a média mundial de 5,6 —, sendo metade relacionada ao crime organizado, afirmou o procurador nacional chileno Ángel Valencia durante o evento.

Os ministros decidiram criar um grupo de trabalho que definirá medidas em segurança, inteligência financeira e tributária, além de controle migratório e de fronteiras.

“Queremos somar forças. O próximo passo é apresentar o Compromisso Regional de Santiago perante a Organização dos Estados Americanos para convocar mais países a trabalharem em conjunto”, acrescentou Pérez Mackenna.

A iniciativa foi liderada pelo governo do político de extrema direita José Antonio Kast, que foi eleito presidente do Chile com a promessa de combater a criminalidade.

Embora o Chile ainda seja um dos países mais seguros da região, os assassinatos e sequestros aumentaram com a chegada do Tren de Aragua.

A taxa de homicídios foi de 5,4 por 100 mil habitantes em 2025, o dobro da registrada há uma década. Um aumento que repercute na percepção de insegurança dos chilenos.

Antes de assumir o poder, Kast percorreu vários países da América Latina em busca de coordenar o combate ao crime organizado.

O grupo de trabalho voltará a se reunir em seis meses, na Argentina.

axl/pa/mis/dg/am

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR