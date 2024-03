Padilha diz que esforço do governo no Congresso é de não permitir desarranjo nas contas públicas

1 minuto

(Reuters) – O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva focará seus esforços no Congresso neste ano em não permitir um desarranjo das contas públicas, reconhecendo as dificuldades de aprovar medidas no Legislativo em ano eleitoral.

Em entrevista à GloboNews, Padilha ainda disse esperar que se mantenha a alta aprovação de medidas de iniciativa do Executivo no Congresso e indicou que o governo espera a continuação da trajetória de queda da taxa Selic.