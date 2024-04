Padilha diz que nada fará com que governo recue de foco nas contas públicas e déficit zero

1 minuto

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira que nada fará com que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva recue de seu foco no reajuste das contas públicas e na perseguição da meta de déficit zero.

Durante discurso em evento no Rio de Janeiro, Padilha ainda disse ter certeza de que o Congresso não faltará em ajudar o Executivo neste ano a atingir as metas fiscais e ações de reequilíbrio da economia do país.

Os comentários de Padilha ocorrem um dia depois de o ministro receber fortes críticas do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que chamou o interlocutor do governo com o Congresso de “incompetente” e “desafeto pessoal”.