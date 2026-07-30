Pai de adolescente que matou quatro pessoas é condenado à prisão nos EUA

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O pai de um adolescente que matou quatro pessoas a tiros em uma escola nos Estados Unidos foi condenado nesta quinta-feira (30) a 15 anos de prisão, uma decisão pouco comum.

Colin Gray, 55, presenteou seu filho Colt com um fuzil AR-15 no Natal de 2023, embora o jovem tivesse ameaçado abrir fogo em uma escola. Colt, hoje com 16 anos, declarou-se culpado do ataque ocorrido em setembro de 2024 na escola Apalachee, localizada na pequena cidade de Winder, a cerca de 70 km de Atlanta.

O menor foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele matou dois alunos e dois professores e feriu outras nove pessoas. Em março, um júri condenou seu pai por homicídio em segundo grau, homicídio culposo e outros crimes.

“É evidente que o senhor falhou como pai”, disse o juiz a Gray, na audiência de sentença. “Não proporcionou a ele um lar estável, mas o senhor foi condenado porque os sinais de alerta eram cada vez mais evidentes e não procurou ajuda nem impediu seu acesso a armas”, disse o juiz Nicholas Primm.

Ataques a tiros em escolas são um fenômeno alarmante e frequente nos Estados Unidos, onde o número de armas supera o de pessoas e as normas para adquiri-las são frágeis. A responsabilidade parental nesse tipo de caso é alvo de um escrutínio cada vez maior da Justiça.

As armas de fogo são há anos a principal causa de mortalidade entre menores nos Estados Unidos, segundo autoridades de saúde.

cl/pnb/cr/nn/lb