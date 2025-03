Palavras de ordem contra Hamas marcam manifestação de palestinos em Gaza

Palavras de ordem contra o movimento islamita Hamas foram ouvidas em uma manifestação que reuniu centenas de palestinos nesta terça-feira (25) em Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, para pedir o fim do conflito com Israel, informaram testemunhas.

“Fora, Hamas!”, “Hamas terrorista!”, gritaram os manifestantes em uma marcha com centenas de pessoas, homens na maioria, segundo as testemunhas.

No último dia 18, o Exército de Israel retomou os bombardeios na Faixa de Gaza, após uma trégua de quase dois meses na guerra iniciada depois do ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Uma convocação de protesto circulou hoje na rede social Telegram. “Não sei quem organizou”, disse um manifestante, que se identificou apenas como Mohammed.

“Participei para enviar uma mensagem do povo: ‘Chega de guerra'”, declarou, após afirmar que viu “membros das forças de segurança do Hamas à paisana dispersando a manifestação.

Outro manifestante, Majdi, disse que “as pessoas estão cansadas”, e questionou: “Se a solução é o Hamas deixar o poder na Faixa de Gaza, por que não o faz, para proteger o povo?”

Outras mensagens de origem desconhecida circularam no Telegram convocando manifestações em diversas localidades de Gaza nesta quarta-feira.

Israel conclama periodicamente a população de Gaza a se mobilizar contra o grupo islamista que chegou ao poder no território em 2007.

É muito difícil avaliar o apoio ou a aversão ao movimento islamista que manteve um governo com mão de ferro neste território e continua sendo uma das principais organizações políticas palestinas.

Segundo a última pesquisa disponível do Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR), em setembro do ano passado, 35% dos palestinos de Gaza disseram apoiar o Hamas e 26% o Fatah, partido do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

A Faixa de Gaza está em ruínas após mais de 17 meses de guerra e a situação humanitária é dramática desde que Israel fechou a passagem para a ajuda humanitária, em 2 de março, com a esperança de que o Hamas entregasse os reféns israelenses sequestrados em 7 de outubro de 2023.

Desde que Israel retomou suas operações militares, 730 palestinos morreram no território sitiado, segundo relatório divulgado no último domingo pelo Ministério da Saúde do governo do Hamas.

No ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, 1.218 pessoas morreram do lado israelense, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

Além disso, 251 reféns foram sequestrados durante o ataque, dos quais 58 permanecem na Faixa de Gaza e 34 deles estariam mortos, segundo o Exército israelense.

A ofensiva de Israel lançada em resposta ao ataque do Hamas já deixou mais de 50.021 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território palestino.

