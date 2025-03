Papa agradece fiéis por orações; Vaticano informa quadro ‘estável’

afp_tickers

3 minutos

O estado de saúde do papa Francisco, hospitalizado há 17 dias para tratar uma pneumonia bilateral, permanecia “estável” neste domingo (2), informou o Vaticano, acrescentando que o prognóstico continua sendo “reservado”.

O jesuíta argentino, 88 anos, “não precisou de ventilação mecânica não invasiva, apenas da oxigenoterapia de alto fluxo”, detalha o boletim médico divulgado pela Santa Sé.

“A conclusão a que chegamos é de que não há, pelo menos aparentemente, por enquanto, mais consequências em relação à crise de sexta-feira”, disse hoje uma fonte do Vaticano, que se mostrou cautelosa, uma vez que o quadro clínico do pontífice continua sendo “complexo”.

Em sua mensagem do Angelus, divulgada pelo Vaticano neste domingo, Francisco agradeceu a todos os fiéis por suas orações. “Sinto o seu carinho e a sua proximidade, e, neste momento particular, sinto-me ‘carregado’ e apoiado pelo povo de Deus”, expressou o pontífice argentino.

O líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos está internado desde 14 de fevereiro, devido a uma bronquite que levou a uma pneumonia bilateral. Desde então, não fez nenhuma aparição pública. Pela segunda vez desde a sua internação, ele recebeu hoje seu secretário de Estado, o cardeal italiano Pietro Parolin, e o venezuelano Edgar Peña Parra, os números 2 e 3 do Vaticano respectivamente.

– ‘Guerra absurda’ –

A quarta e mais longa internação do papa desde 2021 gera preocupação, devido aos problemas de saúde que debilitaram Francisco nos últimos anos: cirurgias no cólon e no abdome, além de dificuldades para caminhar.

A situação também reacendeu questionamentos sobre sua capacidade de exercer suas funções, especialmente porque o direito canônico não prevê nenhuma disposição específica para o caso de um problema grave que possa afetar sua lucidez.

Durante esse período, o papa recebeu apoio de líderes de vários países, como Brasil, Venezuela e Estados Unidos, e orações por sua rápida recuperação foram enviadas de Buenos Aires ao hospital romano.

Centenas de pessoas se reuniram no sábado, pela sexta noite consecutiva, para rezar um terço pela saúde do papa. Diferentemente dos dias anteriores, a chuva fez com que essa “maratona” de orações fosse transferida da Praça São Pedro para o interior da monumental basílica de mesmo nome.

“Rezamos para que ele se recupere, porque o papa Francisco é muito importante para nós, por sua humildade, por sua diversidade […] Ele nos inspira muito, nos guia”, disse à AFP Paolo, um veneziano que visitava Roma junto com sua esposa Federica e sua filha Maria Chiara.

“Obrigado a todos! Também rezo por vocês. E rezo, acima de tudo, pela paz. Daqui, a guerra parece ainda mais absurda. Rezamos pela atormentada Ucrânia, pela Palestina, Israel, Líbano, Mianmar, Sudão, Kivu”, concluiu.

tjc/zm/jc/rpr-lb