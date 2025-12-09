Papa alerta que excluir Europa de conversas sobre paz na Ucrânia ‘não é realista’
O papa Leão XIV alertou, nesta terça-feira (9), que buscar a paz na Ucrânia sem incluir a Europa nas conversas “não é realista” e afirmou que o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, representa um risco para a aliança transatlântica.
O papa americano, que também possui nacionalidade peruana, advertiu ainda contra os comentários sobre a Europa feitos por Trump em entrevistas, que tentam romper o que ele acredita ser “uma aliança muito importante”.
Após se reunir na terça-feira com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky em sua casa de campo em Castel Gandolfo, o pontífice disse aos jornalistas que não havia lido na íntegra a última proposta americana para acabar com a guerra russa.
“Infelizmente, algumas das partes que vi representam uma mudança enorme no que durante muitos, muitos anos foi uma verdadeira aliança entre a Europa e os Estados Unidos”, apontou.
“As declarações feitas sobre a Europa, também em entrevistas recentes, acredito que tentam romper o que, na minha opinião, deve ser uma aliança muito importante hoje e no futuro”, afirmou.
Trump aprofundou seu distanciamento da Europa em uma entrevista ao Politico publicada nesta terça, na qual descreveu o continente como “fraco” e “decadente” em relação à imigração e à Ucrânia.
Washington e seus aliados europeus estão cada vez mais em desacordo sobre o plano de Trump para acabar com a guerra, que muitas capitais europeias temem que force Kiev a ceder territórios a Moscou.
“Buscar um acordo de paz sem incluir a Europa nas conversas não é realista”, declarou Leão XIV. “A guerra está na Europa e acredito que, nas garantias de segurança que se buscam hoje e no futuro, a Europa deve fazer parte”, acrescentou.
“Infelizmente, nem todos entendem isso assim, mas acredito que há uma grande oportunidade para que a ideia da Europa se una e busque soluções conjuntas”, disse.
