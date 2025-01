Papa cai e sofre contusão no braço, mas não fratura

O papa Francisco caiu nesta quinta-feira (16) e sofreu uma contusão no antebraço direito, que não foi fraturado, anunciou o Vaticano em um breve comunicado.

“Esta manhã, devido a uma queda na residência Santa Marta”, onde reside, “o papa Francisco sofreu uma contusão no antebraço direito, sem fratura”, diz o comunicado.

O braço do pontífice argentino de 88 anos “foi imobilizado como medida de precaução”, conclui o texto.

Francisco recebeu nesta quinta-feira uma delegação de líderes religiosos albaneses e outra de líderes religiosos argentinos.

O papa, que completou 88 anos em meados de dezembro, tem demonstrado saúde debilitada nos últimos anos – problemas no quadril, dores no joelho, operações e infecções respiratórias – mas isso não o impediu de manter uma agenda lotada.

O líder da Igreja Católica usa uma cadeira de rodas desde 2022 devido a dores persistentes no joelho e precisa usar uma bengala em seus raros momentos em que fica de pé.

Nos últimos meses, ele foi forçado em várias ocasiões a delegar a leitura de seus discursos ou até mesmo a cancelar sua participação em eventos por motivos de saúde.

Em dezembro de 2023, Francisco, que sofreu uma remoção parcial de um pulmão em sua juventude, cancelou uma visita a Dubai para participar das negociações climáticas da COP28 da ONU devido a uma bronquite.

No final de março, o jesuíta argentino teve que cancelar sua participação na Via Sacra no Coliseu de Roma no último minuto, embora tenha presidido as celebrações da Páscoa dois dias depois.

Em junho de 2023, o papa foi internado por 10 dias no hospital Gemelli, em Roma, após uma operação de hérnia abdominal sob anestesia geral.

Ele também foi hospitalizado em março de 2023 por três dias devido a uma bronquite e por dez dias em julho de 2021 após uma operação no cólon.

Apesar desses repetidos alertas médicos, Francisco mantém uma agenda lotada, em algumas ocasiões com mais de dez compromissos na mesma manhã.

Ele também continua a viajar e, em setembro, fez a viagem mais longa de seu pontificado, um tour de 12 dias pelo Sudeste Asiático e Oceania.

