Papa completa uma semana hospitalizado por pneumonia

O papa Francisco passou uma noite sem incidentes, anunciou o Vaticano nesta sexta-feira (21), quando a hospitalização do pontífice de 88 anos completa uma semana devido a uma pneumonia bilateral.

“A noite passou bem. Esta manhã, o papa Francisco levantou-se e tomou café da manhã”, informou a Santa Sé em seu boletim diário.

Francisco foi internado no hospital Gemelli de Roma por uma bronquite na sexta-feira passada, mas a Santa Sé anunciou na terça-feira que ele sofria de uma pneumonia bilateral, uma infecção potencialmente fatal do tecido pulmonar.

O Vaticano informou nos últimos dias que houve uma melhora no estado de saúde do pontífice argentino.

“O estado clínico do Santo Padre melhorou levemente. Ele está apirético (sem febre) e seus parâmetros hemodinâmicos (circulação sanguínea) permanecem estáveis”, informou a Santa Sé em um boletim médico divulgado na quinta-feira.

O comunicado também destacou que o pontífice recebeu a Eucaristia e depois se dedicou às atividades profissionais, o que incluiu contatos com seus colaboradores mais próximos, a leitura e assinatura de documentos e ligações telefônicas.

Os cardeais expressaram otimismo e afirmaram que o papa está “no caminho certo”.

A hospitalização, a quarta desde 2021, gerou novas preocupações com a saúde do líder da Igreja Católica, já debilitado por uma série de problemas nos últimos anos, que vão de cirurgia no intestino e abdômen até dificuldades para caminhar.

– Mensagens de apoio –

A inquietação sobre a saúde do papa aumentou com a divulgação de notícias falsas nas redes sociais, em particular no X, que relatavam a morte do pontífice em vários idiomas.

“Que perda de tempo”, lamentou o cardeal espanhol Juan José Omella, que garante que o papa está “muito melhor”. “O importante é saber como ele reage aos medicamentos. Mas acredito que há esperança”, afirmou aos jornalistas.

Apesar da tentativa de tranquilizar os fiéis, nenhuma informação foi divulgada sobre o tempo de hospitalização e o Vaticano não revelou se Francisco, que não é visto em público desde 14 de fevereiro, poderia pronunciar a tradicional oração semanal do Angelus no domingo.

A hospitalização de Jorge Bergoglio, líder espiritual de 1,3 bilhão de católicos e chefe de Estado da Cidade do Vaticano, alimentou especulações sobre sua capacidade para prosseguir no cargo – apesar de o direito canônico não prever nenhum dispositivo em caso de problema grave que altere a lucidez do pontífice.

O bispo de Roma recebeu muitas mensagens de todo o mundo, de líderes políticos e religiosos, de fiéis e desenhos de crianças.

Apesar dos vários problemas de saúde dos últimos anos, o papa Francisco, conhecido por sua força de caráter, manteve a agenda lotada, mesmo com a insistência dos médicos para que diminua um pouco suas atividades.

