Papa envia mensagem emocionante a migrantes que atravessam a inóspita selva de Darién

2 minutos

O papa Francisco enviou, nesta quinta-feira (21), uma emocionante mensagem aos migrantes que atravessam a inóspita selva panamenha de Darién em sua jornada rumo aos Estados Unidos, a quem pediu para que nunca esqueçam de “sua dignidade humana”.

A mensagem do pontífice foi lida durante um ato religioso celebrado em um abrigo para migrantes em Lajas Blancas, na província de Darién, na fronteira com a Colômbia.

“Irmãos e irmãs migrantes, não esqueçam nunca de sua dignidade humana. Eu também sou filho de migrantes que saíram em busca de um futuro melhor”, declarou Francisco em sua carta, que foi lida a dezenas de migrantes pelo arcebispo Dagoberto Campos Salas.

“Não tenham medo de olhar nos olhos dos outros, porque vocês não são descartáveis, também fazem parte da família humana e da família dos filhos de Deus”, acrescentou o papa em sua mensagem, levada por Campos Salas e pelos bispos da Costa Rica, Colômbia e Panamá.

Um abrigo foi construído em Lajas Blancas, a cerca de 250 quilômetros a leste da capital panamenha, pelo governo do Panamá em conjunto com organizações internacionais, para ajudar os migrantes que atravessam esta selva inóspita com 266 km de extensão e 575 mil hectares.

A floresta se tornou um corredor para milhares de migrantes da América do Sul que tentam chegar aos Estados Unidos através da América Central e do México.

Em 2023, um número recorde de 520 mil viajantes atravessou a selva de Darién, enfrentando riscos de animais selvagens, como cobras venenosas, rios com fortes correntezas e facções criminosas.

A ONG Médicos Sem Fronteiras informou recentemente que estes grupos criminosos estupraram, em média, 16 mulheres migrantes por dia em fevereiro, enquanto no mês anterior ocorreram três casos por dia.

Desde o início de 2024, quase 100 mil migrantes cruzaram a selva, segundo dados oficiais panamenhos. Quase dois terços são venezuelanos, equatorianos, haitianos, colombianos e chineses.

