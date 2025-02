Papa Francisco ‘descansou bem’ durante a noite, afirma Vaticano

O papa Francisco, 88 anos, hospitalizado em estado crítico por uma pneumonia bilateral, “descansou bem” durante a noite, anunciou o Vaticano na manhã de terça-feira (25).

“O papa descansou bem, toda a noite”, afirmou a Santa Sé em um breve comunicado, no 12º dia de sua hospitalização em Roma, a mais longa desde que foi eleito sumo pontífice em 2013.

Na segunda-feira, o Vaticano informou que o papa argentino teve “uma leve melhora”.

“A condição clínica do Santo Padre, embora continue crítica, registrou uma leve melhora. Hoje não houve episódios de crise respiratória asmática; alguns exames laboratoriais apresentaram melhora”, indicou a Santa Sé em um comunicado publicado na segunda-feira à noite.

“A insuficiência renal leve” que ele apresenta desde domingo “não é preocupante”, esclareceu o comunicado.

Uma fonte vaticana afirmou algumas horas antes que Francisco conseguia se levantar e comer normalmente, não sentia dor e seu estado de ânimo seguia “bom”.

O estado de saúde do líder da Igreja Católica, hospitalizado desde 14 de fevereiro, piorou no sábado com “um ataque asmático prolongado que exigiu oxigênio de alto fluxo”, e problemas hematológicos que exigiram “a administração de uma transfusão de sangue”.

