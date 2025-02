Papa Francisco está hospitalizado em Roma com bronquite

O papa Francisco deu entrada em um hospital de Roma nesta sexta-feira (14) para realizar exames e tratamentos relacionados a uma bronquite, que lhe provocou dificuldades respiratórias nos últimos dias, anunciou a Santa Sé.

O pontífice argentino de 88 anos apresentou dificuldades para respirar nos últimos dias e delegou a seus assistentes a leitura de alguns discursos.

Em um comunicado curto, o Vaticano explica que Francisco seguiu para a Policlínica Agostino Gemelli após suas audiências matinais, quando recebeu, entre outros, o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico.

O objetivo, explicou a Santa Sé, é que ele possa “prosseguir em um hospital com os tratamentos para a bronquite em curso”.

Posteriormente, anunciou que uma audiência prevista para sábado foi cancelada, assim como um encontro com artistas na próxima segunda-feira. Um cardeal substituirá o pontífice em uma missa no domingo.

O Vaticano indicou à tarde que o papa havia passado por exames que mostravam “uma infecção respiratória” e que havia “iniciado uma terapia farmacológica no hospital”.

Seu estado de saúde é bastante bom, apesar de uma “febre baixa”, acrescentou em um comunicado.

“O papa está sereno, de bom humor e leu alguns jornais”, disse mais tarde Matteo Bruni, diretor do serviço de imprensa da Santa Sé.

Para receber o chefe da Igreja Católica, o hospital romano dispõe de um andar especial, que possui uma capela.

Um fiel deixou uma vela com uma imagem do papa Francisco aos pés da estátua de João Paulo II, na entrada do hospital.

De acordo com a mídia italiana, o pontífice foi internado após não mostrar melhora e pode ficar internado por vários dias.

O papa sofre de bronquite desde a semana passada e, na quarta-feira, precisou interromper a leitura de um discurso durante sua audiência geral semanal devido às dificuldades para respirar.

“Deixem-me pedir ao padre que continue lendo porque ainda não consigo com a minha bronquite. Espero que na próxima vez eu possa”, disse na ocasião.

O pontífice também precisou realizar várias reuniões em sua residência.

– Agenda movimentada –

Francisco, que em sua juventude foi submetido a uma ablação parcial de um pulmão, se desloca desde 2022 em cadeira de rodas, ou com uma bengala nas poucas vezes em que é visto de pé.

Nos últimos anos, ele enfrentou vários problemas de saúde, incluindo dores no joelho e no quadril, uma inflamação do cólon e dificuldades respiratórias.

Em junho de 2023, Jorge Mario Bergoglio foi hospitalizado por 10 dias no hospital Gemelli e passou por uma operação de hérnia abdominal, que exigiu anestesia geral.

Em dezembro do mesmo ano, também devido a uma bronquite, o pontífice desistiu de participar na COP28 de Dubai, a grande cúpula anual do clima, organizada pelas Nações Unidas.

E no final de março de 2024, o jesuíta argentino, eleito papa em 2013, cancelou na última hora sua participação na Via-Crúcis do Coliseu de Roma. Poucos dias depois, no entanto, conseguiu celebrar a missa da Páscoa.

Apesar dos vários problemas de saúde, Francisco mantém uma agenda repleta de audiências e tarefas, com até 10 compromissos em uma manhã.

Também prosseguiu com as viagens, como em setembro, quando fez o deslocamento mais longo de seu pontificado, uma jornada de 12 dias que o levou a Papua-Nova Guiné, Timor Leste, Indonésia e Singapura.

Seus problemas de saúde periodicamente geram especulações sobre o seu futuro, em especial considerando que seu antecessor, Bento XVI, renunciou em 2013 devido a problemas de saúde.

Embora Francisco tenha deixado aberta a opção de renunciar caso não consiga desempenhar suas funções, ele disse que, por enquanto, não irá a lugar nenhum.

