Papa Leão XIV recebe Macron em encontro centrado na guerra no Oriente Médio

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O papa Leão XIV e o presidente francês Emmanuel Macron mantiveram, nesta sexta-feira (10), uma audiência privada no Vaticano, na qual abordaram a guerra no Oriente Médio e, em um tom mais descontraído, falaram sobre basquete.

Acompanhado por sua esposa, Brigitte, o presidente francês foi recebido no Palácio Apostólico, onde manteve uma conversa privada com o pontífice que se prolongou por uma hora, um tempo muito superior ao habitual em uma audiência papal.

Foi o primeiro encontro de Macron com o americano, que sucedeu, em maio de 2025, o falecido papa Francisco.

O mandatário francês queria, antes de tudo, falar sobre “a resolução da crise no Oriente Médio” com o chefe dos 1,4 bilhão de católicos do mundo, disse um porta-voz do gabinete de Macron à imprensa antes do encontro.

Tanto Macron quanto o papa têm apelado ao diálogo para pôr fim à guerra no Oriente Médio e se distanciaram da retórica belicista do presidente americano Donald Trump, cuja decisão de lançar ataques contra o Irã desencadeou o conflito.

Após a reunião, Macron disse que estava “muito contente” de ter ser reunido com o papa. “Compartilhamos a mesma convicção: diante das fraturas do mundo, agir pela paz é um dever e uma exigência”, escreveu na rede social X.

O Vaticano destacou em um comunicado que o papa Leão XIV falou com o presidente francês sobre “os conflitos em todo o mundo, e expressou esperança de que a convivência pacífica possa ser restabelecida mediante diálogo e negociação”.

Irã e Estados Unidos acordaram uma trégua de duas semanas, após mais de cinco de guerra, que abrirá caminho para negociações previstas para este fim de semana no Paquistão, com o objetivo de pôr fim a um conflito que deixou milhares de mortos e abalou a economia mundial.

Também houve momentos mais descontraídos: imagens divulgadas pelo Vaticano mostraram Macron entregando uma camiseta assinada por jogadores da seleção francesa de basquete.

O pontífice de 70 anos, nascido em Chicago –e que também possui nacionalidade peruana– é um grande fã de esportes. Ele gosta de beisebol e basquete e, além disso, nada e joga tênis com frequência.

Macron não é um católico praticante, mas mantinha uma boa relação com o antecessor de Leão, o papa Francisco, com quem se reuniu em três ocasiões para falar tanto de crises globais quanto sobre espiritualidade.

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