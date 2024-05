Papa promete rezar por vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

(Reuters) – O papa Francisco prometeu neste domingo rezar pela população do Rio Grande do Sul, Estado que está sofrendo com o pior desastre climático de sua história responsável pela morte de pelo menos 66 pessoas, número que deve aumentar já que há 101 desaparecidos.

Falando a uma multidão na Praça São Pedro, no Vaticano, o papa reservou um trecho de seu discurso para lembrar as vítimas da tragédia no Estado.

“Garanto-lhes a minha oração pela população do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingida por grandes inundações. Que o Senhor acolha os falecidos e conforte os familiares e aqueles que tiveram que sair de casa”, disse o pontífice.

Desde a última semana, o Rio Grande do Sul vem sofrendo com as fortes chuvas que causaram deslizamentos de terra e alagamentos além da destruição de estradas e pontes, deixando cidades completamente debaixo d’água e transformando-as em verdadeiros rios.

De acordo com a Defesa Civil gaúcha, 332 dos 497 municípios do Estado foram afetados, dois terços do total, e mais de 700 mil pessoas foram atingidas, mais de 80 mil delas desalojadas.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) decretou estado de calamidade e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará novamente o Estado neste domingo, a segunda vez em uma semana, para coordenar os esforços federais de resgate às vítimas com autoridades locais.