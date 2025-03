Papa recebe tratamento de fisioterapia após passar mais uma noite ‘tranquila’ no hospital

O papa Francisco retomou o “tratamento e a fisioterapia” na manhã deste sábado (8), depois de passar uma noite “tranquila” no hospital Gemelli, em Roma, onde está internado desde 14 de fevereiro por uma bronquite que levou a uma pneumonia bilateral.

“Foi uma noite tranquila, o papa está descansando”, informou a Santa Sé em seu boletim matinal, no 23º dia de hospitalização.

O primeiro papa latino-americano retomou “o tratamento e a fisioterapia” na manhã deste sábado, informou a assessoria de imprensa.

O pontífice argentino, de 88 anos, sofreu várias crises respiratórias desde sua internação no hospital Gemelli, a última delas na segunda-feira, quando teve “dois episódios de insuficiência respiratória aguda”.

Há vários dias, a Santa Sé vem dizendo que sua situação é “estável”, embora o prognóstico seja “reservado”.

Na noite de quinta-feira, Francisco divulgou uma breve mensagem de áudio em espanhol, na qual, com a voz cansada e hesitante, ele agradeceu “do fundo do coração” àqueles que estavam rezando por sua recuperação.

Desde segunda-feira, quando sofreu sua última crise respiratória, uma máscara de oxigênio o ajuda a respirar à noite, que ele troca por cânulas nasais de alto fluxo durante o dia, um suporte mais leve.

Os médicos ainda não comentaram quanto tempo durará a internação de Jorge Bergoglio, nem quanto tempo poderá levar sua convalescença.

Esta hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, levanta preocupações sobre problemas anteriores que enfraqueceram sua saúde nos últimos anos: operações no cólon e no abdômen e dificuldades para caminhar.

A situação também levanta a questão de sua capacidade de desempenhar suas funções, especialmente porque o direito canônico não prevê nenhuma disposição em caso de um problema grave que possa afetar sua lucidez.

Francisco, que recentemente descartou a ideia de renunciar, como fez seu antecessor Bento XVI em 2013, não aparece em público desde 14 de fevereiro, nem nenhuma imagem sua foi divulgada.

“É bem provável” que ele falte à oração dominical do Angelus, um dos encontros importantes com os fiéis, pela quarta semana consecutiva e envie novamente uma mensagem escrita, segundo a assessoria de imprensa do Vaticano.

