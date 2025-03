Papa registra ‘leves melhoras’, afirma o Vaticano

O estado de saúde do papa Francisco, que se recupera no Vaticano após mais de cinco semanas hospitalizado por uma grave pneumonia, registrou “leves melhoras” nos últimos dias, com um progresso em sua capacidade de falar, informou a Santa Sé nesta sexta-feira (28).

O pontífice argentino, 88 anos, “continua a fisioterapia motora e respiratória e seu estado melhora, incluindo sua capacidade de falar”, afirmou o serviço de imprensa do Vaticano.

Antes de deixar o hospital Gemelli de Roma no domingo, o papa apareceu publicamente com aspecto debilitado, inchado e com voz frágil, respirando com dificuldade.

O uso de oxigênio de alto fluxo está diminuindo, mas prossegue durante parte da noite, enquanto durante o dia o papa continua recebendo suporte de oxigênio de fluxo normal, informou o serviço de imprensa.

Jorge Bergoglio não recebeu visitas esta semana, com exceção de “seus colaboradores mais próximos”, e está “de bom humor”. Ele segue concelebrando a missa diária na residência de Santa Marta, sua moradia dentro da Cidade do Vaticano.

No momento, não está prevista nenhuma aparição pública do papa para a oração dominical do Angelus, que será publicada por escrito.

Francisco foi informado sobre o forte terremoto ocorrido nesta sexta-feira em Mianmar e na Tailândia e reza pelas vítimas, acrescentou o Vaticano.

Após 38 dias de hospitalização para tratar uma pneumonia bilateral que colocou sua vida em risco em duas ocasiões, o papa deve prosseguir sua recuperação de pelo menos dois meses, com terapias de reabilitação e sem atividades públicas.

