Papamóvel de Francisco está pronto para ser utilizado como clínica para crianças de Gaza

O papamóvel utilizado pelo papa Francisco durante sua visita a Belém em 2014 foi apresentado nesta terça-feira (25) após ser adaptado como uma clínica itinerante para as crianças de Gaza.

Foi apresentado em Belém, na Cisjordânia ocupada por Israel, muito próximo à Basílica da Natividade e à Praça da Manjedoura, onde já estão sendo realizados os preparativos para o Natal.

“O Veículo da Esperança está pronto para sua nova missão”, declarou em uma coletiva de imprensa o cardeal Anders Arborelius, bispo de Estocolmo, após abençoar o antigo papamóvel.

“Queremos que todas as crianças que atendermos se sintam vistas, ouvidas e protegidas. Os direitos e o bem-estar das crianças são prioridade”, indicou.

“Este veículo é um testemunho: o mundo não esqueceu as crianças de Gaza. Não é apenas um veículo: é uma mensagem de compaixão, dignidade e esperança”, acrescentou.

O papamóvel, que contará com uma equipe médica, está destinado a realizar triagens e está equipado para realizar exames, diagnósticos e tratamentos, incluindo vacinas, suturas e testes de infecções.

A clínica deverá ser capaz de realizar até 200 consultas por dia. As crianças se sentarão na cadeira do pontífice enquanto são atendidas.

– O último desejo do papa –

Em maio de 2014, Francisco visitou Amã, Belém e Jerusalém, em sua segunda viagem internacional como pontífice. O papamóvel foi utilizado durante seu percurso por Belém, durante o qual cumprimentou a multidão reunida na Praça da Manjedoura.

O Mitsubishi readaptado, um presente do presidente palestino, Mahmud Abbas, foi posteriormente entregue aos frades franciscanos.

O papa Francisco faleceu em 21 de abril aos 88 anos, e seu último desejo para as crianças da Faixa de Gaza foi que o papamóvel fosse transformado em uma unidade médica móvel, informou em maio o portal oficial Vatican News.

O veículo foi transformado pela Cáritas, a organização católica de ajuda humanitária. Com um custo de 15 mil dólares (80.752 reais), foi adaptado e renovado por mecânicos palestinos. As laterais abertas foram cobertas com divisórias.

“As crianças de Gaza estavam muito próximas do coração do papa Francisco”, afirmou Peter Brune, secretário-geral da filial sueca da Cáritas.

“Elas se sentarão no banco do papa e serão tratadas como as pessoas mais valiosas da Terra”, acrescentou.

No entanto, ainda não se sabe quando receberá a autorização israelense para entrar em Gaza, onde em 10 de outubro entrou em vigor uma frágil trégua entre Israel e Hamas após dois anos de guerra que devastaram o sistema de saúde no território palestino.

“Como ocorre com toda a ajuda humanitária, precisamos urgentemente de acesso a Gaza”, declarou à AFP o secretário-geral da Cáritas, Alistair Dutton.

“Estamos trabalhando através dos canais oficiais para conseguir isso o mais rápido possível”, acrescentou.

