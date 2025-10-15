Paquistão e Afeganistão estabelecem cessar-fogo de 48 horas após vários dias de confrontos

Paquistão e Afeganistão concordaram com um cessar-fogo de 48 horas nesta quarta-feira (15), depois que dezenas de soldados e civis de ambas as partes morreram em confrontos na fronteira.

Os dois países estavam em conflito desde a semana passada, com atos violentos registrados em Cabul e na fronteira com o Paquistão, que acusa os talibãs de promover um movimento paramilitar.

“O governo paquistanês e o regime talibã afegão, a pedido dos talibãs, decidiram implementar um cessar-fogo temporário (…) pelas próximas 48 horas”, declarou o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão.

O governo talibã ordenou que seu Exército respeite o cessar-fogo, disse um porta-voz do Executivo.

“O Emirado Islâmico também ordena a todas as suas forças que respeitem este cessar-fogo”, escreveu o porta-voz do governo talibã, Zabihullah Mujahid, no X.

A violência entre os dois vizinhos se intensificou na semana passada após explosões no Afeganistão, incluindo duas na capital Cabul, que foram atribuídas ao Paquistão.

O governo talibã afegão iniciou uma ofensiva de retaliação em alguns pontos da fronteira sul, o que levou o Paquistão a responder aos ataques.

Islamabad acusa Cabul de abrigar milícias lideradas pelo movimento paramilitar paquistanês Taliban Tehreek-e-Taliban (TTP), o que o governo afegão nega.

No ciclo de violência mais recente, o Exército paquistanês acusou o regime talibã afegão de atacar dois importantes postos de fronteira, ao sudoeste e noroeste.

Os militares afirmaram que os ataques foram impedidos e que quase 20 combatentes talibãs morreram em operações na manhã desta quarta-feira perto da cidade de Spin Boldak, no lado afegão da fronteira.

“Infelizmente, o ataque foi orquestrado por vilarejos divididos na região, sem qualquer consideração pela população civil”, afirma um comunicado militar paquistanês.

A nota acrescenta que outras 30 pessoas morreram em confrontos ao longo da fronteira noroeste do Paquistão.

O governo afegão anunciou que 15 civis morreram e dezenas ficaram feridos nos confrontos perto de Spin Boldak e que “dois ou três” combatentes também faleceram nos combates.

Ali Mohamad Haqmal, porta-voz afegão para a região de Spin Boldak, afirmou que alguns civis morreram vítimas de disparos de morteiros.

