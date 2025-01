Para Israel, ainda há questões ‘a serem resolvidas’ sobre trégua em Gaza, que espera concluir ‘esta noite’

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou, na noite desta quarta-feira (15), que ainda há questões “a serem resolvidas” no acordo para um cessar-fogo com o Hamas, mas que espera concluir as questões pendentes “esta noite”.

“Ainda há várias questões a serem resolvidas no acordo e esperamos finalizar os detalhes esta noite”, declarou o gabinete em um comunicado.

Uma fonte próxima das negociações em Doha (Catar), anunciou que Israel e Hamas haviam chegado a um acordo de trégua, enquanto o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou um acordo sobre a libertação de reféns.

As negociações indiretas serão realizadas em Doha e foram impulsionadas por Catar, Estados Unidos e Egito.

O comunicado israelense detalha que, “diante da posição firme do primeiro-ministro Netanyahu, o Hamas cedeu no último minuto a seu pedido de modificar a retirada das forças [israelenses] ao longo do corredor Filadélfia”, uma zona-tampão dentro de Gaza, ao longo da fronteira com o Egito.

A questão sobre seu controle ou não pelo Exército israelense era um dos pontos de desacordo nas negociações.

Antes de que possa entrar em vigor, o acordo de cessar-fogo deverá ser validado pelo voto do governo israelense.

