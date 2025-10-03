Paralisação nos EUA pode continuar na próxima semana

A paralisação do governo nos Estados Unidos provavelmente continuará na próxima semana, apesar de uma nova votação prevista para esta sexta-feira (3) no Senado, onde as diferenças entre democratas e republicanos não mostram sinais de redução.

Será a quarta votação no Senado desde que a Câmara dos Representantes, de maioria republicana, entregou um projeto de prorrogação orçamentária até 21 de setembro.

Os republicanos têm maioria no Senado (53 cadeiras de 100), mas precisam de 60 votos favoráveis para aprovar o pacote orçamentário, e os analistas não preveem que os alcancem nesta sexta-feira.

As agências federais e cerca de 750 funcionários estão oficialmente sem salários desde quarta-feira, quando expirou o ano fiscal dos Estados Unidos e o Congresso foi incapaz de prorrogá-lo.

– Projetos distintos –

Os republicanos querem que os democratas votem com eles nessa medida provisória, como fizeram nas últimas 13 vezes, desde a presidência do democrata Joe Biden.

Os republicanos apresentaram um projeto de 24 páginas, e os democratas no Senado responderam com sua própria versão de mais de 60, na qual contemplam a revogação total dos cortes nos subsídios à saúde pública que o governo de Donald Trump aprovou em julho.

Os republicanos consideram que os democratas querem manter esses recursos para acolher secretamente migrantes sem documentos, o que os democratas negam.

No fundo da polêmica está o chamado Obamacare, o complexo sistema de saúde pública subsidiado que atende cerca de 50 milhões de americanos.

O modelo atual, ampliado durante a covid-19, vence no final do ano, e as apólices pagas pelos americanos podem aumentar substancialmente a partir de janeiro.

Os republicanos querem discutir nas próximas semanas sobre o financiamento público e como impedir seu benefício por migrantes sem documentos, mas os democratas exigem primeiro cancelar o que Trump conseguiu com sua “grande e bela lei” de julho e começar de novo do zero.

– Sem dados sobre emprego –

Nesta sexta-feira, o Departamento do Trabalho não publicou um relatório essencial sobre empregos devido à paralisação.

O governo também adiou outras publicações econômicas nesta semana, incluindo o número de americanos que solicitaram benefícios de desemprego, privando líderes governamentais e empresariais de indicadores usados na tomada de decisões.

A economia americana conta com outros indicadores privados, que, por enquanto, substituem as estatísticas oficiais.

“É para isso que os republicanos estão lutando. Eles querem aumentar os custos dos planos de saúde para as famílias americanas a níveis OBSCENOS”, acusou o líder da minoria no Senado, o democrata Chuck Schumer.

“Chuck Schumer está sob uma tremenda pressão dos ativistas da esquerda radical de seu partido para confrontar o presidente Trump,” publicou o líder da maioria republicana no Senado, John Thune, nas redes sociais.

“Três dos meus colegas democratas se uniram a nós e votaram para manter o governo funcionando. Só precisamos de mais alguns para acabar com isso”, acrescentou.

Trump agora intervém no debate com mensagens sarcásticas e imagens ofensivas dirigidas à liderança democrata, como montagens nas quais Schumer aparece dentro de um sanduíche e o líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, usando um chapéu de estilo mexicano.

Paralelamente, o republicano, que não pode mais concorrer a uma reeleição presidencial, reuniu-se na quinta-feira com o chefe do Escritório de Orçamento da Casa Branca, Russell Vought, para estudar cortes definitivos na força de trabalho federal, o que ameaça provocar um terremoto político.

