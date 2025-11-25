Paramilitares do Sudão declaram trégua unilateral de 3 meses

As paramilitares Forças de Apoio Rápido (FAR) do Sudão decretaram uma trégua unilateral de três meses nesta segunda-feira (24), um dia depois de o Exército rejeitar uma proposta internacional de cessar-fogo.

Desde abril de 2023, a nação africana sofre com uma guerra entre o exército regular liderado pelo general Abdel Fattah al Burhan, dirigente ‘de facto’ do país, e as FAR, comandadas por seu antigo braço direito Mohammed Daglo.

O conflito, marcado por denúncias de atrocidades contra ambos os lados, já causou dezenas de milhares de mortos e forçou o deslocamento de milhões de pessoas, afundando o Sudão no que a ONU classifica de “pior crise humanitária” do mundo.

“Em resposta aos esforços internacionais, especialmente à iniciativa do presidente americano, Donald Trump, e dos mediadores, […] anunciamos uma trégua humanitária que prevê uma interrupção das hostilidades durante três meses”, declarou Daglo em vídeo.

O enviado do presidente americano para a África, Massad Boulos, apresentou recentemente uma proposta de cessar-fogo em nome de Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Egito, países mediadores, cujos detalhes não foram divulgados.

No domingo, o chefe do Exército sudanês considerou “inaceitável” essa nova proposta de trégua.

Além disso, conclamou os cidadãos que desejam defender o país a “se juntarem de imediato às linhas de frente” e acusou os mediadores de serem parciais, pois os Emirados Árabes Unidos, acusados de apoiarem as FAR, fazem parte dessa arbitragem.

– ‘Crimes de guerra’ –

“Mais uma vez, o general Al Burhan rejeita as ofertas de paz. Ao recusar a proposta americana para o Sudão, ao rejeitar obstinadamente um cessar-fogo, ele demonstra sempre um comportamento de obstrução”, reagiu nesta segunda-feira a ministra de Estado para a Cooperação Internacional dos Emirados Árabes, Reem al Hashimy.

O país do Oriente Médio é acusado de fornecer armas, homens e combustível às FAR, o que suas autoridades negam categoricamente, apesar das evidências apresentadas em relatórios internacionais e investigações independentes.

Precisamente, a ONG Anistia Internacional acusou nesta terça-feira (25, data local), em um relatório, os paramilitares sudaneses de “crimes de guerra” durante a recente tomada da cidade de El Fasher, e denunciou o “apoio” dos Emirados Árabes em sua luta contra o exército regular sudanês.

“A violência repetida e maciça contra a população civil constitui um crime de guerra […] e os responsáveis devem responder por seus atos”, disse Agnès Callamard, secretária-geral da ONG.

“Essas atrocidades foram facilitadas pelo apoio dos Emirados Árabes Unidos às FAR”, concluiu.

– Irmandade Muçulmana? –

Em sua resposta, o general Al Burhan disse que o plano apresentado pelo enviado dos Estados Unidos era “o pior”, pois, segundo ele, “elimina as forças armadas, dissolve as agências de segurança e apoia as milícias para que permaneçam onde estão”, em vez de desarmá-las.

O líder ‘de facto’ do Sudão rejeitou as “narrativas” segundo as quais os islamistas da Irmandade Muçulmana controlam o exército regular, e acusou Boulos de adotar os elementos de linguagem dos Emirados Árabes.

“Onde estão os supostos membros da Irmandade Muçulmana dentro do Exército sudanês? Não os conhecemos. Apenas ouvimos tais afirmações na mídia”, afirmou.

Nos últimos dois anos, as partes beligerantes no Sudão violaram todos os acordos de cessar-fogo, o que provocou o fracasso dos esforços de negociação.

