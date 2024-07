Paris dará largada à Olimpíada de 2024 em meio a segurança rígida

Por Ingrid Melander

PARIS (Reuters) – Os Jogos Olímpicos começam oficialmente nesta sexta-feira com uma cerimônia de abertura extravagante no coração de Paris, mas um ataque de vândalos à rede ferroviária de alta velocidade TGV da França expôs os riscos de segurança em um momento em que todos os olhos estão voltados para o país.

As ações coordenadas dos sabotadores causaram grandes transtornos a algumas das linhas ferroviárias mais movimentadas da França. O comitê organizador Paris 2024 disse que a cerimônia de abertura das Olimpíadas será realizada conforme planejado.

Ninguém reivindicou a responsabilidade pela sabotagem.

Os ataques ocorreram longe de Paris, em um momento em que uma operação de segurança maciça realizada na capital para a cerimônia de abertura, envolvendo cerca de 45.000 policiais e milhares de soldados, sugou recursos de segurança de outras partes da França.

O desfile de abertura contará com uma procissão de barcaças que levará cerca de 7.000 atletas ao longo do Rio Sena, passando pelos marcos mais famosos de Paris, enquanto mais de 300.000 espectadores assistirão das margens.

Desde os últimos Jogos — os Jogos Olímpicos de Inverno realizados em Pequim em 2022 — guerras eclodiram na Ucrânia e em Gaza, proporcionando um cenário internacional altamente tenso. A França está em seu mais alto nível de segurança, embora as autoridades tenham dito repetidamente que não há nenhuma ameaça específica à cerimônia de abertura ou aos Jogos.

Como parte de uma ampla operação de segurança, as autoridades usaram os poderes concedidos por uma lei antiterrorismo, colocando 155 pessoas sob medidas de vigilância que limitam estritamente seus movimentos, segundo dados oficiais e uma análise de casos feita pela Reuters.

Enquanto isso, os atletas israelenses estão sendo escoltados por unidades táticas de elite para ir e voltar dos eventos e recebem proteção 24 horas por dia durante os Jogos Olímpicos, segundo as autoridades.

Dezenas de líderes mundiais estarão em Paris para a cerimônia de abertura, que será protegida por atiradores de elite nos telhados. O leito do rio Sena foi varrido em busca de bombas, e o espaço aéreo de Paris será fechado.

Para os Jogos em geral, aviões de vigilância por radar e drones Reaper monitorarão locais sensíveis de cima, e os caças Mirage 2000 estarão de prontidão para interceptar aeronaves que se desviarem para o espaço aéreo restrito.

TUDO PRONTO

“Tudo está pronto”, disse o presidente da França, Emmanuel Macron, em um vídeo postado no X. “Até os anéis (das Olimpíadas) estão lá”, disse ele, com vista para a torre Eiffel. “Aproveitem os Jogos!”

Macron, que conquistou um segundo mandato há dois anos, esperava que as Olimpíadas consolidassem seu legado.

Mas sua aposta fracassada em uma eleição legislativa antecipada o enfraqueceu e lançou uma sombra sobre sua força no cenário internacional.

A alta segurança também provocou muita reclamação entre os parisienses depois que a polícia impôs uma zona de segurança ao longo do rio antes da cerimônia de abertura, erguendo barreiras de metal para cercar os bairros e exigindo autorização — passes com códigos QR — para entrar.

Os cafés ao longo das margens do Sena, que normalmente fervilham de atividade no verão, ficaram muito quietos devido às restrições.

Isso não ajudou a melhorar o clima nacional em relação à Olimpíada, que Macron espera que melhore quando os Jogos começarem de fato.

A invasão da Rússia na Ucrânia significa que a delegação de atletas de Moscou, normalmente enorme, foi reduzida a 15 que atenderam e aceitaram os requisitos de elegibilidade para competir como neutros, de acordo com uma lista publicada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) em 20 de julho.

Belarus enviará 17 atletas para competir como neutros.

A Ucrânia está enviando 140 atletas — seu menor contingente desde o colapso da União Soviética.

DESFILE FLUTUANTE

A partir das 19h30 (14h30, em Brasília), em plena luz do dia, a cerimônia, que marca o início oficial dos Jogos de Paris 2024, passará por muitos dos marcos mais queridos da capital francesa, incluindo o Museu do Louvre e a ponte Pont des Arts.

“Vamos aproveitar todos os monumentos históricos ao redor do Sena, e não haverá uma única margem do rio ou ponte que não seja preenchida com música, dança ou performance”, disse a coreógrafa da cerimônia, Maud Le Pladec.

Será a primeira vez que uma cerimônia de abertura será realizada fora de um estádio.

Os detalhes foram mantidos em segredo, inclusive sobre alguns dos artistas participantes, que serão os últimos a carregar a tocha e acender a pira olímpica para marcar o início dos Jogos.

A equipe artística disse que estava ensaiando em particular para manter tudo em segredo.

Uma grande incógnita para a cerimônia ao ar livre é o clima. Atualmente, a previsão é de tempo nublado, enquanto os organizadores esperavam que houvesse uma “hora dourada” do pôr do sol iluminando os edifícios no meio da cerimônia.

Mais de 10.500 atletas competirão nas Olimpíadas, 100 anos desde que Paris sediou os Jogos pela última vez. A competição começou na quarta-feira e a primeira das 329 medalhas de ouro será entregue no sábado. A cerimônia de encerramento ocorrerá em 11 de agosto.

(Reportagem adicional de Geert de Clercq, Julien Pretot, Elizabeth Pineau, Michel Rose, Louise Dalmasso, Juliette Jabkhiro e Karolos Grohmann)