Paris sorteia descanso eterno em seus cemitérios mais famosos

A Prefeitura de Paris lançou nesta semana um sorteio inédito que permitirá aos vencedores descansar em tumbas históricas abandonadas, em troca de sua restauração, com o objetivo de aliviar a superlotação dos cemitérios da capital francesa.

Os cemitérios parisienses contam com 634 mil concessões, mas descansar ao lado do cantor do The Doors, Jim Morrison, no Père-Lachaise, ou da filósofa francesa Simone de Beauvoir, em Montparnasse, seguia sendo um desejo inalcançável, já que os cemitérios históricos estão lotados desde o início do século XX.

Esses locais estão repletos de túmulos abandonados que não podem ser destruídos devido ao seu valor histórico e patrimonial.

Desde segunda-feira (3), a prefeitura oferece trinta monumentos por meio de sorteio: dez no Père-Lachaise, dez em Montparnasse e dez em Montmartre.

“Nas primeiras 24 horas, foram registrados mil cliques nos formulários de candidatura”, informou à AFP Paul Simondon, responsável pelos assuntos funerários da Prefeitura de Paris.

Os candidatos devem “apresentar orçamentos de empresas especializadas em mármore para demonstrar que conhecem o custo da restauração, a fim de evitar surpresas”, explicou o vereador.

Se as condições de restauração e compra não forem cumpridas, “a venda do monumento é anulada e o comprador perde seu investimento”, advertiu a prefeitura.

Este primeiro sorteio serve como teste, e a prefeitura considera ampliar o projeto, acrescentou Simondon, destacando o “interesse ecológico” da reutilização dos monumentos funerários.

