Parque de gelo ameaçado por mudança climática encontra aliado em mina dos EUA

O melhor lugar para a escalada no gelo nos Estados Unidos enfrentava um futuro incerto à medida que as mudanças climáticas ameaçavam seus recursos hídricos, até que um salvador inesperado veio ao seu resgate: uma mina de prata.

Localizada no coração das Montanhas Rochosas, em uma altura de 2,4 mil metros, Ouray é famosa entre os alpinistas pelo seu parque de gelo artificial.

Há 30 anos, o vilarejo vem canalizando a água que, no inverno, escorre pelas paredes de um desfiladeiro próximo, congelando no local e criando dezenas de rotas de escalada.

“Definitivamente, é a meca da escalada no gelo”, disse o guia de alpinismo Clint Cook.

No entanto, uma seca de décadas ameaçou a fonte de água local, enquanto o número de visitantes no inverno disparava.

“Lembro de algumas pessoas que iam para o vilarejo e diziam: ‘Não tome banho essa noite! Precisamos da água do depósito para fabricar gelo!'”, disse Cook, de 47 anos.

No entanto, na próxima temporada, as coisas vão mudar depois da invenção da Ouray Silver Mines, que se ofereceu para alugar os direitos de milhões de litros de água por ano por uma pequena taxa de um dólar (5,6 reais na cotação atual).

“A água da mina nos proporcionará entre três e cinco vezes mais água do que temos agora”, afirma Peter O’Neil, diretor executivo da organização sem fins lucrativos Parque de Gelo Ouray.

“E não dependeremos dos tanques de água da cidade”, acrescenta.

– “Povo fantasma” –

Isso deve garantir o futuro do parque não apenas para a “próxima geração de escaladores de gelo”, mas também para todas as empresas locais que dependem dos turistas.

“Se não houvesse um parque de gelo no inverno, a cidade seria uma cidade fantasma”, disse O’Neil. “A maioria dos hotéis e motéis estaria fechada”.

Ouray, um povoado com cerca de 900 habitantes, foi fundado no século XIX durante a corrida da prata no Colorado, uma origem evocada pela estátua de um mineiro que fundou a cidade.

A mineração de prata entrou em declínio ao longo do século XX, mas a demanda renovada por novas tecnologias, como os painéis solares, revitalizou o setor.

Para Brian Briggs, ex-diretor da Ouray Silver Mines, que fez a aliança para transferir os direitos da água para o parque de gelo, a mudança foi vantajosa para todos.

De acordo com os direitos de uso da água no Colorado, a mina recebeu milhões de litros para “uso recreativo” simplesmente porque era uma grande proprietária de terras.

– “Vias abertas” –

O aquecimento global, causado principalmente pela queima descontrolada de combustíveis fósseis, não afetou apenas o abastecimento de água, mas também causa problemas com o aumento das temperaturas.

Idealmente, o parque precisa de vários dias consecutivos com temperaturas abaixo de -7°C para que o gelo se forme adequadamente, daí a importância de abrir as torneiras no momento certo.

Jen Brinkley, da Califórnia, visita Ouray quase todas as temporadas há 30 anos e diz que nunca imaginou que haveria escassez de gelo.

Agora, “com mais vias abertas, as pessoas podem se espalhar e todos têm a oportunidade de escalar”, diz ele.

