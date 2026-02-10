Partido da premiê obtém supermaioria nas eleições legislativas japonesas

afp_tickers

3 minutos

O Partido Liberal Democrata (PLD) da primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, obteve 315 cadeiras nas eleições antecipadas, o que lhe dá uma maioria de dois terços no Parlamento, segundo resultados oficiais divulgados nesta terça-feira (10).

Trata-se do melhor resultado do PLD em sua história, o que permite à primeira mulher a governar o Japão promover sua agenda nos próximos quatro anos neste país de 123 milhões de habitantes.

O aliado de coalizão do PLD, o Partido da Inovação do Japão (PIJ), obteve 36 cadeiras, o que deixa o bloco governista com 351 dos 456 assentos da Câmara dos Representantes, segundo dados do Ministério do Interior.

No Legislativo em fim de mandato, o PLD tinha apenas 198 cadeiras e 34 do PIJ.

A eleição também mostrou um crescimento do partido anti-imigração Sanseito, com 15 cadeiras. No período anterior, a legenda contava com apenas dois deputados.

Legendas de oposição como o Partido Constitucional Democrático e o antigo aliado do PLD, o Komeito, sofreram grandes derrotas, passando de 167 para 49 cadeiras.

A maioria de dois terços permite ao governo anular decisões da Câmara dos Conselheiros (Câmara Alta), onde a coalizão governista tem minoria.

Também dá a Takaichi a opção de iniciar a complexa tarefa de reformar a Constituição, como ela já disse que pretende fazer.

– “Mais forte, mais próspero” –

“Este é o início da pesada responsabilidade de tornar o Japão mais forte, mais próspero”, declarou Takaichi, 64 anos, na segunda-feira.

“Acreditamos que a população demonstrou compreensão e simpatia pelos nossos apelos sobre a urgência de uma mudança importante de política”, acrescentou.

Takaichi convocou eleições antecipadas para aproveitar seu elevado índice de popularidade. Ela se tornou, em outubro, a quinta chefe de Governo do país em cinco anos.

Apesar de ser a primeira mulher a comandar o governo no Japão, ela mostrou pouco interesse em destacar seu gênero em um cenário político dominado pelos homens.

O número de mulheres no Parlamento caiu de 73 para 68, segundo os resultados oficiais.

Takaichi, no entanto, faz muito sucesso entre os eleitores, especialmente os jovens, que celebram desde sua bolsa até sua improvisação com uma canção de K-pop ao lado do presidente da Coreia do Sul.

Ela enfrenta grandes desafios, como ajudar as famílias a enfrentar a inflação e estimular a economia sem assustar os investidores com a situação financeira do país.

O governo também enfrenta a pressão para cumprir as promessas que fez ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de investir 550 bilhões de dólares em seu país.

Além disso, as relações com a China são um foco de tensão, em particular desde que Takaichi sugeriu, em novembro, que o Japão poderia intervir militarmente se Pequim tentasse tomar Taiwan à força.

A China considera a ilha de governo autônomo parte de seu território e não descarta o uso da força para retomá-la. Pequim advertiu Tóquio na segunda-feira que qualquer ação imprudente receberá uma “resposta determinada da comunidade internacional”.

tmo-stu/mjw/mas/val/cjc/fp