Patrulhas da Otan interceptam três caças russos em espaço aéreo da Estônia

A Estônia denunciou que três caças russos violaram seu espaço aéreo nesta sexta-feira (19) e a Otan informou que eles foram interceptados, uma ação de Moscou que a União Europeia classificou como uma “provocação extremamente perigosa”.

Este incidente acontece dias depois que Polônia e Romênia, também membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), denunciaram intrusões aéreas da Rússia.

O Ministério das Relações Exteriores da Estônia informou que a incursão ocorreu sobre o Golfo da Finlândia, onde três caças russos MIG-31 entraram em seu espaço aéreo e permaneceram lá por 12 minutos.

“A Rússia já violou o espaço aéreo estoniano em quatro ocasiões este ano, o que por si só é inaceitável. Mas a incursão de hoje, da qual participaram três aviões de combate […], é de uma audácia sem precedentes”, declarou o chefe da diplomacia estoniana, Margus Tsahkna.

“Este tipo de ato não pode ser tolerado e deve ser sancionado com medidas políticas e econômicas rápidas”, acrescentou o chanceler no X.

O Ministério da Defesa da Rússia negou em comunicado que seus aviões entraram ilegalmente no espaço aéreo da Estônia. Disse que os jatos estavam em um “voo programado… em estrita conformidade com as regulações internacionais” e “não violaram as fronteiras de outros Estados”.

“Durante o voo, a aeronave russa não desviou da rota estabelecida”, e o voo estava sobre “águas neutras do Mar Báltico, a mais de três quilômetros da ilha de Vaindloo”, acrescentou.

O primeiro-ministro da Estônia, Kristen Michal, anunciou que solicitará uma reunião de emergência da Otan, em virtude do artigo 4 do tratado, que contempla que os países realizem consultas entre se há riscos à “sua integridade territorial, independência política ou sua segurança”.

Uma fonte da aliança militar disse a um correspondente da AFP em Bruxelas que a reunião poderia acontecer no início da próxima semana.

Desde o início da invasão russa contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, foram registrados vários incidentes em países da Otan e da UE.

Nesta sexta-feira, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusou a Rússia de expandir sua “atividade desestabilizadora” com as incursões em espaços aéreos.

“Não são acidentes. É uma campanha sistemática da Rússia contra a Europa, contra a Otan, contra o Ocidente”, afirmou Zelensky em mensagem na qual pediu uma resposta “contundente”.

Por sua vez, o secretário-geral da Otan, o holandês Mark Rutte, exaltou na rede social X a resposta “rápida e decisiva” das patrulhas que interceptaram os caças russos.

A porta-voz da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Allison Hart, afirmou que a aliança respondeu de imediato e assinalou que este “é mais um exemplo do comportamento imprudente da Rússia e da capacidade de resposta” do pacto.

Um funcionário da Otan, que falou sob condição de anonimato, informou que na operação foram mobilizados três F-35 italianos.

A presidente da Comissão Europeia, o órgão executivo da UE, Ursula von der Leyen, afirmou no X que “a Europa apoia a Estônia” diante da última incursão.

A chefe da diplomacia do bloco, a política estoniana Kaja Kallas, destacou que esta é a terceira violação do espaço aéreo do bloco em menos de duas semanas.

Kallas classificou esta ação como uma “provocação extremamente perigosa” e afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, “está colocando à prova a determinação do Ocidente”.

A Polônia denunciou em 10 de setembro que detectou 19 violações de seu espaço aéreo e disse que derrubou drones russos, o que obrigou a mobilização das defesas antiaéreas da Otan.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, afirmou que se tratava de uma incursão deliberada, mas a Rússia nega e diz que não foi apresentada nenhuma prova de que os drones eram seus.

A guarda-costeira polonesa informou nesta sexta-feira à noite o “sobrevoo a baixa altitude” de dois aviões de combate russos sobre uma plataforma de petróleo polonês no Mar Báltico.

“Foi violada a zona de segurança da plataforma”, informaram na rede social X.

A Polônia tem sido um apoio-chave para a Ucrânia desde o início da invasão russa e, após este incidente, em 13 de setembro, a Romênia, que também é membro da Otan, denunciou que um drone russo entrou em seu espaço aéreo.

O Ministério das Relações Exteriores estoniano informou ter convocado o encarregado de negócios da embaixada da Rússia para protestar contra a violação.

As violações anteriores ocorreram em 13 de maio, 22 de junho e 7 de setembro.

Os países bálticos, todos eles firmes apoiadores da Ucrânia, mas que não possuem aviões de combate próprios, confiaram a vigilância de seu espaço aéreo a outros aliados da Otan, que assumem essa tarefa em turnos. Desde agosto, a missão está a cargo da aviação italiana.

