Paz na Ucrânia exige ‘Rússia disposta’ a cooperar, diz premiê do Canadá
O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, condenou, neste sábado (27), a “barbárie” dos novos ataques russos em Kiev e ressaltou que qualquer acordo de paz na Ucrânia exigiria “uma Rússia disposta” a cooperar, enquanto recebia o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.
“Temos as condições… para uma paz justa e duradoura, mas isso requer uma Rússia disposta, e a barbárie que vimos ontem à noite… demonstra o quão importante é que permaneçamos ao lado da Ucrânia”, disse Carney durante um encontro com Zelensky em Halifax.
O líder ucraniano fez uma escala no Canadá a caminho da Flórida, onde se reunirá com seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, para seguir com os diálogos sobre um plano para pôr fim a quase quatro anos de invasão russa.
Ao lado de Carney, Zelensky deve realizar uma videoconferência com líderes europeus a partir de Halifax, antes de continuar sua viagem para a Flórida.
O presidente ucraniano espera que as conversas de domingo com Trump sobre o novo plano de 20 pontos para encerrar a guerra sejam “muito construtivas”.
O líder ucraniano afirmou que o bombardeio de 10 horas sobre Kiev e as regiões vizinhas durante a noite de sábado foi “a resposta da Rússia aos nossos esforços de paz”.
“Isto realmente demonstrou que Putin não quer a paz, e nós queremos a paz”, acrescentou.
Cerca de 500 drones e 40 mísseis atingiram Kiev e a região ao redor durante a noite, causando a morte de duas pessoas, ferindo dezenas e cortando o fornecimento de eletricidade e aquecimento para centenas de milhares em meio a temperaturas extremamente baixas, segundo as autoridades ucranianas.
Carney também anunciou uma assistência econômica adicional de 2,5 bilhões de dólares canadenses (10,1 bilhões de reais) para a Ucrânia, acrescentando que ajudariam a desbloquear financiamento internacional “para iniciar esse processo de reconstrução”.
