Pedro Almodóvar receberá grande prêmio honorário do Festival de San Sebastián

O Festival de cinema de San Sebastián, onde há 44 anos foi exibido o primeiro filme de Pedro Almodóvar, atribuirá ao diretor espanhol o prêmio honorário Donostia, anunciou a organização da mostra nesta quarta-feira (14).

Almodóvar se somará, assim, à atriz australiano-americana Cate Blanchett, outra agraciada com o prêmio Donostia este ano, cuja distinção foi anunciada em maio.

“Além de seu talento artístico e de seu reconhecível estilo visual – sua personalidade se evidencia da direção de arte à trilha sonora -, o cinema de Pedro Almodóvar se destaca pelos personagens femininos, pela direção autoral, pela audácia na abordagem de temas como o universo LGTBIQ+”, destacou, em nota, o festival, que realizará sua 72ª edição nesta cidade do norte da Espanha entre 20 e 28 de setembro.

O diretor de 74 anos receberá o prêmio na quinta-feira, 26 de setembro, antes da exibição de seu último filme, o primeiro em inglês de sua carreira, “The Room Next Door”, interpretado por Julianne Moore e Tilda Swinton, que será a encarregada de entregar a honraria.

“Minha carreira começou em San Sebastián no ano 1980 e, desde então, com ou sem filme, voltei ao festival muitas vezes. E sempre aproveitei muitíssimo”, explicou o diretor no comunicado divulgado pelo festival.

“Me enche de alegria a gratidão. De verdade, é uma honra. San Sebastián é uma das cidades onde o cinema é celebrado com maior entusiasmo”, reagiu o diretor, em declarações incluídas no comunicado.

– Prêmio entregue a Al Pacino e recebido de Swinton –

O outro prêmio Donostia desta edição será atribuído a Cate Blanchett, que emprestará o rosto ao cartaz oficial da mostra. Ela será premiada por uma carreira “de mais de três décadas, que combina cinema autoral com filmes dirigidos ao grande público”.

Instaurado em 1968, o prêmio Donostia (nome de San Sebastián em basco) distinguiu personalidades do cinema como Gregory Peck, Vittorio Gassman, Bette Davis, Lauren Bacall, Catherine Deneuve, Al Pacino, Meryl Streep, Robert de Niro, Ricardo Darín e Juliette Binoche, entre outros.

A 72ª edição do Festival de San Sebastián também entregará este prêmio ao ator espanhol Javier Bardem, que na verdade foi contemplado no ano passado, mas não pôde ir recebê-lo devido à greve dos atores de Hollywood, explicou a organização.

A mostra competitiva será iniciada este ano com a estreia mundial de uma nova versão feminista do clássico do cinema erótico dos anos 1970 “Emmanuelle”, dirigido pela francesa Audrey Diwan.

A trajetória de Pedro Almodóvar inclui cerca de 30 longa-metragens, como “Mulheres à beira de um ataque de nervos”, “Tudo sobre minha mãe” – ganhador do Oscar de melhor filme estrangeiro -, e “Fale com Ela” – Oscar de melhor roteiro original.

Além dos dois Oscars mencionados, o diretor recebeu dois Globos de Ouro, sete prêmios da Academia de Cinema Europeu, cinco Bafta, quatro César, cinco Goyas e dois David di Donatello, e foi premiado nos festivais de Cannes, Berlim, Veneza e San Sebastián.

Curiosamente, foi Almodóvar quem entregou os prêmios Donostia a Al Pacino, Woody Allen e Antonio Banderas.

Embora nunca tenha ganhado a Concha de Oro, prêmio máximo do festival de San Sebastián, Pedro Almodóvar apresentou ali seu primeiro filme, “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón”, em uma mostra paralela.

Seu segundo filme, “Labirinto de paixões” (1982), já concorreu na seção oficial.

