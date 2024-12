Pelo menos dois mortos e 12 desaparecidos após queda de ponte entre Tocantins e Maranhão

Pelo menos duas pessoas morreram e 12 estão desaparecidas após o desabamento de uma ponte entre os estados de Maranhão e Tocantins, informou um porta-voz da polícia à AFP nesta segunda-feira (23).

Quatro caminhões, dois carros e duas motocicletas estavam na parte da ponte que desabou na tarde de domingo, segundo as autoridades.

Dois caminhões transportavam ácido sulfúrico, o que “dificulta a busca” por desaparecidos devido à possível contaminação “tóxica” da água sob a ponte, afirmou um porta-voz da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As buscas foram interrompidas na manhã desta segunda-feira e os bombeiros tentam procurar formas de retomá-las.

O abastecimento de água na área também foi suspenso.

Com mais de meio quilômetro de extensão, a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, construída na década de 1960, é a principal via que conecta Maranhão e Tocantins.

As causas do desabamento ainda estão sendo investigadas, embora se saiba que a viga central da ponte desabou, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

Além da queda da ponte, o país registrou dois outros acidentes graves com mortes no último fim de semana.

Na madrugada de sábado (21), 41 pessoas morreram em um acidente de ônibus em Minas Gerais, que teria ocorrido depois que a carga de um caminhão se soltou da carroceria e atingiu o ônibus na estrada.

No domingo, 10 pessoas da mesma família morreram quando o avião de pequeno porte em que viajavam caiu sobre uma área comercial na cidade turística de Gramado, no estado do Rio Grande do Sul.

