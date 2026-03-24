Pentágono endurece restrições à imprensa após sentença judicial

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O Pentágono endureceu as restrições a jornalistas que cobrem as Forças Armadas dos Estados Unidos após uma decisão judicial favorável à imprensa.

Na sexta-feira, um juiz federal declarou inconstitucionais as mudanças do Departamento de Defesa do ano passado, que incluíram a retirada das credenciais de importantes veículos de comunicação.

O Pentágono informou que vai apresentar recurso contra a decisão e anunciou mais restrições, começando com o fechamento de uma área de imprensa chamada ‘Corredor dos Correspondentes’ (Correspondents’ Corridor).

“O acesso dos jornalistas ao Pentágono exigirá acompanhamento por pessoal autorizado do Departamento”, afirmou o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, na rede social X.

“Fechar o Corredor dos Correspondentes e impor o acesso escoltado mina as reportagens independentes no Pentágono, em um momento no qual a opinião pública precisa de informações claras e sem filtros sobre as Forças Armadas dos Estados Unidos”, afirmou Mark Schoeff Jr., presidente do ‘National Press Club’.

No ano passado, o Pentágono anunciou que oito veículos de comunicação, incluindo The New York Times, The Washington Post, CNN, NBC e NPR, deveriam esvaziar seus escritórios na sede da instituição, alegando falta de espaço.

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