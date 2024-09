Período úmido ruim pode pressionar reservatórios de hidrelétricas, diz diretor de ONS

1 minuto

SÃO PAULO (Reuters) – Um período úmido ruim a partir de novembro significará pressão adicional para os reservatórios das usinas hidrelétricas do Brasil, que podem chegar a níveis mais próximos aos de 2021 a depender das afluências, disse nesta quinta-feira o diretor de operações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Em palestra em São Paulo, Christiano Vieira lembrou que as chuvas deste ano foram frustrantes, de forma que o país está agora consumindo estoques de água formados ao longo de 2022 e 2023, quando as condições hidrológicas foram mais favoráveis.

Ainda segundo Vieira, o ONS está “bem posicionado” para atender o suprimento de energia em 2024, enquanto para 2025 há um componente de incerteza. “Mas trabalhamos de forma preventiva, proativa”, destacou.