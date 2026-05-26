Peregrinos desafiam o calor no Monte Arafat durante peregrinação a Meca

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Centenas de milhares de muçulmanos rezaram nesta terça-feira (26) no Monte Arafat, ponto culminante da grande peregrinação anual a Meca, sob um sol escaldante no deserto e com temperaturas de até 40°C.

Desde o amanhecer, milhares de fiéis vestidos de branco recitavam versos do Alcorão na colina rochosa de 70 metros de altura, perto de Meca, na Arábia Saudita, onde, segundo a tradição, o profeta Maomé pronunciou seu último sermão.

Grupos de voluntários distribuíam garrafas de água, guarda-sóis e alimentos aos peregrinos que se dirigiam ao Monte Arafat.

“É uma sensação indescritível”, declarou Ahmud Abu Elezz, um engenheiro egípcio de 35 anos, ao se aproximar pela primeira vez do monte.

Mais de 1,5 milhão de pessoas participam este ano do hajj, a grande peregrinação muçulmana a Meca, apesar da incerteza sobre o fim da guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã.

Mais de 30.000 iranianos viajaram para a Arábia Saudita, quase um terço dos 86.000 inicialmente previstos. A agência estatal iraniana IRNA atribuiu a redução à “situação de guerra”.

Todos os muçulmanos que têm recursos para tal devem cumprir pelo menos uma vez na vida a peregrinação, um dos cinco pilares do islã e uma das maiores concentrações religiosas do mundo.

Nos últimos dias, as temperaturas chegaram a 44°C em Meca. A maioria dos rituais da peregrinação acontece ao ar livre.

Após a etapa no Monte Arafat, os peregrinos passarão a noite em Muzdalifah, onde recolherão pedras para o ritual simbólico da “apedrejamento do demônio” em Mina, que começará na quarta-feira (27).

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