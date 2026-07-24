Peru e Venezuela concordam em retomar relações rompidas em 2024

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Peru e Venezuela concordaram em iniciar um “processo progressivo” de “retomada” de suas relações diplomáticas, rompidas em 2024, depois que o governo peruano chamou de fraudulenta a reeleição de Nicolás Maduro, informaram as duas chancelarias nesta sexta-feira (24).

“Em uma primeira etapa, os dois países concordaram em reativar as relações consulares, como passo inicial para a retomada plena dos vínculos bilaterais”, destacaram em uma nota conjunta.

Depois da Colômbia, o Peru é o país que mais recebe imigrantes venezuelanos. Atualmente, eles são mais de 1,6 milhão.

A aproximação diplomática acontece a quatro dias de uma mudança de governo no país andino, onde a direitista Keiko Fujimori vai substituir o presidente interino, José María Balcázar, em 28 de julho.

“Essa vontade firme de cooperação e integração entre nossos países se sustenta nos laços históricos de amizade e solidariedade latino-americana que uniram o Peru e a Venezuela”, acrescenta o comunicado.

A ex-vice-presidente Delcy Rodríguez governa a Venezuela sob forte pressão de Washington, após a queda de Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos, em janeiro. “A Venezuela deve estar inserida nas relações internacionais a partir da diplomacia bolivariana da paz”, disse ela hoje, durante um ato militar.

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