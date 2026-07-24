Peru volta a ter Congresso bicameral após três décadas

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O Peru voltou nesta sexta-feira (24) a ter um sistema parlamentar bicameral, depois de mais de três décadas, com a posse de seus 60 novos senadores.

As Câmaras dos deputados e senadores vão funcionar juntas pela primeira vez desde 1992, quando o então presidente, Alberto Fujimori (1990-2000), fechou o Congresso com militares e promoveu uma nova Constituição, que contemplava um Congresso unicameral.

Os primeiros senadores a tomar posse foram Miguel Torres e Fernando Rospigliosi, colaboradores próximos da presidente eleita, Keiko Fujimori, filha mais velha do ex-presidente. Já os deputados prestariam juramento na tarde de hoje.

Em 2024, o Congresso unicameral aprovou uma reforma para restabelecer o Senado. Nenhum dos seis partidos que vão compor o Congresso bicameral obteve a maioria. O fujimorista Força Popular terá a bancada mais numerosa, com 22 senadores entre os 60 que compõem a Câmara alta, e 41 deputados dos 130.

O Juntos pelo Peru, partido do esquerdista Roberto Sánchez, que perdeu o segundo turno por menos de 50 mil votos, será a segunda maior força parlamentar.

Levando em conta outros partidos, os de direita somam 30 cadeiras no Senado e 63 na Câmara dos Deputados, e os de esquerda conquistaram 30 e 67 cadeiras, respectivamente.

Keiko Fujimori assumirá o cargo no próximo dia 28 e vai suceder até 2031 o presidente interino, José María Balcázar.

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