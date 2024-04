Pessoa fica em chamas do lado de fora do tribunal de Nova York onde ocorre julgamento de Trump, diz CNN

2 minutos

Por Luc Cohen e Jack Queen

NOVA YORK (Reuters) – Uma pessoa ateou fogo em si mesma nesta sexta-feira, do lado de fora do tribunal de Nova York onde está ocorrendo o histórico julgamento do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump sobre suborno, informou a CNN.

Os repórteres da CNN disseram que viram um homem em chamas por mais de três minutos. “Vejo um ser humano totalmente carbonizado”, afirmou um deles no ar.

O acontecimento chocante ocorreu logo após a seleção do júri para o julgamento ter sido concluída, abrindo caminho para que os promotores e advogados de defesa façam as declarações iniciais na próxima semana em um processo sobre pagamento secreto de dinheiro a uma estrela pornô.

Os 12 jurados, juntamente com seis suplentes, examinarão as provas em um julgamento inédito para determinar se um ex-presidente dos EUA é culpado de violar a lei.

O júri é composto por sete homens e cinco mulheres.

Trump é acusado de encobrir um pagamento de 130.000 dólares que seu ex-advogado Michael Cohen fez à estrela pornô Stormy Daniels antes da eleição de 2016 para manter silêncio sobre um encontro sexual que ela diz que eles tiveram uma década antes.

Trump se declarou inocente de 34 acusações de falsificação de registros comerciais apresentadas pelo promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, e nega qualquer encontro com Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford.

Trump também se declarou inocente em três outros casos criminais, mas esse é o único que certamente irá a julgamento antes da eleição de 5 de novembro, quando o político republicano pretende enfrentar novamente o presidente democrata Joe Biden.

Uma condenação não o impediria de exercer o cargo.

(Reportagem de Luc Cohen e Jack Queen em Nova York e Andy Sullivan em Washington)