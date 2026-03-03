Petróleo se mantém estável e ações caem na Ásia

Os preços do petróleo se estabilizaram nas primeiras operações asiáticas desta terça-feira (3), mas as ações caíram, com os investidores atentos à crise no Oriente Médio.

O barril do WTI se manteve nos US$ 71,23, após subir 6,3% na véspera. Já o Brent, que fechou em alta de 7,3% nesta segunda-feira, após subir 13% no começo do pregão, ainda não era negociado.

O índice Nikkei caiu 0,84%, após recuar 1,4% na véspera. Já o sul-coreano Kospi teve queda de 1,6%.

