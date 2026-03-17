Petróleo sobe diante de perturbações no fornecimento

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Os preços do petróleo subiram, nesta terça-feira (17), após novos ataques à infraestrutura petrolífera no Oriente Médio e a continuidade do bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde normalmente transita um quinto da produção mundial de ouro negro.

O barril do Brent para entrega em maio subiu 3,20%, a US$ 103,42, e o do WTI para abril teve alta de 2,90%, a US$ 96,21.

No 18º dia do conflito no Oriente Médio, “o mercado do petróleo segue influenciado pelas perturbações no fornecimento, às quais se somam novos ataques à infraestrutura” de óleo bruto, resumiu Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Já atingida na véspera, a zona industrial petroleira de Fujairah, na costa leste dos Emirados Árabes, foi alvo de um novo ataque com drones, que causou um incêndio. Esse centro petroleiro é essencial para o país, pois permite o desvio de parte dos barris bloqueados pela quase paralisação do transporte pelo Estreito de Ormuz.

Os Estados Unidos pediram aos países da Otan que os ajudem a garantir a segurança nessa via marítima estratégica, “mas as reações foram da cautela à rejeição categórica”, destacou Carsten Fritsch, do Commerzbank.

“Com o passar dos dias, torna-se cada vez mais difícil compensar a perda de barris” vinculada à guerra no Oriente Médio, comentou Andy Lipow. Para o analista, se o conflito continuar “por mais três ou quatro semanas”, o preço do barril pode chegar aos US$ 120.

A Agência Internacional de Energia (AIE) concordou na semana passada em liberar até 400 milhões de barris de petróleo das reservas de seus países-membros, o que ajudou a acalmar os investidores.

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