Petróleo volta a subir por incerteza sobre trégua no Oriente Médio

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O preço do barril de petróleo voltou oscilar em torno dos 100 dólares, um limite que chegou a superar nesta quinta-feira (9), e as principais bolsas operaram em baixa, devido à prudência dos investidores sobre a trégua entre os Estados Unidos e o Irã.

Por volta das 16h GMT (13h de Brasília), o barril de West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, operava em alta de 4,85%, a 98,99 dólares, e o Brent do Mar do Norte, referência mundial, registrava alta de 1,74%, a 96,40 dólares.

Os preços do petróleo e do gás despencaram na quarta-feira, após o anúncio do cessar-fogo de duas semanas entre Washington e Teerã, o que gerou expectativas de uma reabertura do Estreito de Ormuz, uma via estratégica para o trânsito mundial de hidrocarbonetos.

Mas a cautela voltou a se impor, depois que o Irã afirmou que uma trégua no Líbano, que segue sob bombardeio de Israel, é uma de suas “condições essenciais” frente às negociações com os Estados Unidos.

“É provável que os preços do petróleo permaneçam elevados e voláteis até que se alcance um acordo mais permanente entre todas as partes”, afirmou Aarin Chiekrie, analista da Hargreaves Lansdown.

Os operadores estão à espera de uma retomada real do trânsito de navios pelo Estreito de Ormuz, depois que o Irã recomendou, nesta quinta-feira, rotas alternativas pela possível presença de “minas”.

O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio fechou em queda de 0,73%, enquanto o Kospi sul-coreano recuou 1,65% e Hong Kong fechou em baixa de 0,39%.

Na Europa, a maior parte das bolsas fechou em baixa. Frankfurt encerrou a sessão com recuo de -1,14%; Paris, de -0,22%; e Madri, de -0,15%.

Em Londres, a bolsa fechou quase em equilíbrio (-0,05%), e o único mercado europeu que fechou no azul foi a bolsa de Milão, que subiu 0,50%.

Logo após o fechamento das bolsas europeias, os três índices da bolsa de Nova York se recuperaram após a prudência que dominou a abertura: o S&P 500 avançava +0,61%; o Dow Jones, +0,56%; e o Nasdaq, +0,79%.

Kathleen Brooks, diretora de pesquisas da XTB, assinalou que “o otimismo em relação ao cessar-fogo se dissipou nesta quinta-feira, pois as notícias procedentes do Irã tiveram uma reviravolta negativa”.

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