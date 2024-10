Petrobras confirma acordo para fornecer à Vale combustíveis com conteúdo renovável

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) -A Petrobras assinou nesta sexta-feira um acordo com a Vale para avaliar oportunidades e fornecer à mineradora diesel coprocessado com óleo vegetal, além de gás natural e combustível marítimo com conteúdo renovável, informaram ambas as companhias em comunicado.

A assinatura do negócio foi noticiada mais cedo pela Reuters, com informações de fontes.

A primeira ação do acordo já foi iniciada com o fornecimento a partir da segunda semana deste mês pela Petrobras de diesel com conteúdo renovável (diesel R5) para a realização de testes em escala industrial na Estrada de Ferro Vitória a Minas e na mina de Fábrica Nova, no Complexo Mariana (MG).

A Petrobras destacou que se trata da primeira venda da Petrobras do seu diesel coprocessado com conteúdo renovável diretamente para um consumidor final.

Produzido pela companhia a partir do coprocessamento de derivados de petróleo com matérias-primas de origem vegetal, o diesel B R5, além do seu conteúdo renovável, conta também com a mistura obrigatória de 14% de biodiesel, entregando ao cliente um combustível com 18,3% de conteúdo sustentável, segundo a petroleira.

O acordo prevê ainda a ação conjunta das empresas para avaliação de oportunidades de negócios em baixo carbono, incluindo ainda gás natural e bunker (combustível marítimo) com 24% de conteúdo renovável.

“A parceria com a Vale é mais uma concretização do objetivo da Petrobras de aperfeiçoar a capacidade produtiva e a estrutura logística da empresa, para entregar ao mercado produtos mais verdes”, disse em nota a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

O presidente da Vale, Gustavo Pimenta, por sua vez, ressaltou que a parceria traz benefícios para ambas as companhias e cria valor para o Brasil.

“O acordo reforça o compromisso da Vale de promover a descarbonização das suas operações e de oferecer soluções para reduzir as emissões de seus clientes, aproveitando, assim, o diferencial competitivo do Brasil em combustíveis renováveis”, adicionou Pimenta.

Chambriard havia adiantado a jornalistas na última segunda-feira que as duas empresas estavam em conversas para assinar esse acordo. Na ocasião, ela destacou que o bunker da Petrobras já pode conter 24% de conteúdo renovável, o que poderia favorecer a parceria com a mineradora, que também busca meios de descarbonizar suas operações.

Chamado de VLS (Very Low Sulfur) B24, o bunker com conteúdo renovável está disponível pela petroleira sob demanda e é resultado da mistura de bunker de origem mineral com o biodiesel, realizada em tanques específicos, segundo informações publicadas anteriormente pela Petrobras.

Já o diesel R, da Petrobras, é produzido em refinarias da petroleira por meio do processamento do petróleo junto com conteúdo renovável, como óleo vegetal ou gordura animal. Atualmente, cinco refinarias já podem produzir o produto com 5% de conteúdo renovável, segundo Chambriard.

O negócio ocorre enquanto a Vale tem realizado diversas iniciativas que visam reduzir as emissões em suas operações. Atualmente, a Vale consome cerca de 1 bilhão de litros de diesel por ano, sendo metade desse volume em mina e metade em ferrovia, segundo dados da companhia informados à Reuters anteriormente.

(Por Rodrigo Viga Gaier; Texto de Marta Nogueira; Edição de Pedro Fonseca e Alexandre Caverni)