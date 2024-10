Petrobras quer antecipar meta de net zero para 2035, diz presidente

1 minuto

Por Marta Nogueira e Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Petrobras tem a ambição de antecipar sua meta de neutralidade das emissões líquidas de carbono para 2035, ante o prazo atual de 2050 para atingir o chamado “net zero”, disse nesta segunda-feira a presidente da estatal, Magda Chambriard.

“A gente acha que o net zero da Petrobras vai ocorrer bastante antes de 2050. Não quero prometer quando, mas 2035 não é impossível. Não é promessa, é uma ambição“, disse Magda em café da manhã com jornalistas.

A executiva também afirmou que a companhia está trabalhando em uma parceria com a Vale em descarbonização, em iniciativa que poderá incluir o fornecimento de diesel R5 (coprocessado com óleo vegetal) e bunker (combustível marítimo) com conteúdo renovável.

O diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Mauricio Tolmasquim, também afirmou na entrevista que o novo plano estratégico da empresa deverá incluir dois hubs de captura e armazenamento de carbono.