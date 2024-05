Petrobras reduz atividades em refinarias gaúchas, diz diretor

1 minuto

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Petrobras reduziu preventivamente o processamento de sua refinaria em Canoas (RS), devido aos eventos climáticos extremos que atingiram o Rio Grande do Sul, mas com impacto financeiro praticamente zero, afirmou nesta terça-feira o diretor executivo de Processos Industriais e Produtos, William França.

A unidade Refap está processando atualmente 20 mil metros cúbicos por dia (m³/dia), ante os 28 mil m³/dia planejados, disse o executivo, em coletiva de imprensa.

“Existe uma sinergia muito grande com outras refinarias, então a gente consegue abastecer, se for o caso, o Sul com outras refinarias… daqui a pouco a refinaria está votando à normalidade”, disse França, em encontro para comentar os resultados do primeiro trimestre.

Além da Refap, a Petrobras tem participação ainda em refinaria menor chamada Riograndense, em Rio Grande, em uma sociedade com a Braskem e o Grupo Ultra, com capacidade para processar 16 mil barris por dia de petróleo, ressaltou França.

No caso da Riograndense, o diretor afirmou que a unidade paralisou a produção recentemente, diante dos riscos relacionados às cheias dos rios, mas que aguarda uma melhora da situação para retornar às atividades.