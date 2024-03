PF indicia Bolsonaro por suspeita de fraude em cartão de vacinação

5 minutos

Por Rodrigo Viga Gaier e Eduardo Simões

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) -A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por suspeita de fraude no cartão de vacinação contra a Covid-19, mostrou relatório de investigação visto pela Reuters nesta terça-feira, em mais um avanço dos diversos inquéritos judiciais contra o ex-presidente.

Segundo uma fonte com conhecimento do caso, o relatório da investigação elaborado pela PF foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), onde tramitam as investigações contra Bolsonaro.

Além de Bolsonaro, também foi indiciado o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente, que foi preso em maio do ano passado no âmbito das investigações sobre possível fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro e aliados. Ele foi solto após firmar um acordo de delação premiada que foi homologado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

O relatório da PF aponta que Cid fraudou o cartão de vacinação de Bolsonaro e da filha dele, Laura, a mando do então presidente. O próprio Cid fez a acusação contra o ex-chefe em sua delação.

“Diante do exposto, resta evidenciado que Mauro Cesar Cid, no exercício das atividades de chefe da ajudância de ordens da Presidência da República, por determinação de seu superior hierárquico, solicitou a inserção dos dados falsos de vacinação contra a Covid-19 em benefício do ex-presidente e de sua filha Laura Firmo Bolsonaro”, afirma o relatório da PF.

Procurado pela Reuters, Bolsonaro respondeu por mensagem de texto que a PF realiza “uma investigação seletiva” e ele está tranquilo e não deve nada. “O mundo sabe que eu não tomei vacina”, afirmou.

Durante a pandemia, Bolsonaro criticou por várias vezes a imunização contra a Covid-19, doença que matou 700 mil pessoas no Brasil. Bolsonaro também criticou por várias vezes a vacinação de crianças e adolescentes, e afirmou que não permitiria que sua filha, então com 11 anos, fosse vacinada contra a Covid-19.

Os investigadores citam que o registro de vacinação de Bolsonaro e de sua filha foram feitos na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, pelo secretário de Saúde do município, o que é incomum. Aponta ainda que não há registros de que Laura Bolsonaro tenha ido ao município na data em que consta que teria sido vacinada.

A apuração também aponta evidências como acessos de Cid em computadores do Palácio da Alvorada coincidindo com os momentos em que foram feitos os registros, assim como o momento em que os certificados foram impressos.

“Vários atos de acesso ao sistema ConecteSUS, inclusive a impressão de certificado de vacinação ideologicamente falso, foram praticados na residência oficial da Presidência da República, Palácio do Alvorada, ocupada na época dos fatos por Jair Messias Bolsonaro”, afirma o relatório da PF.

O documento afirma que Bolsonaro foi indiciado pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistemas de informações. Para a PF, a emissão dos certificados fraudulentos ocorreu “no intuito de obterem vantagens indevidas relacionadas a burla de regras sanitárias estabelecidas durante o período de pandemia”.

Após ser derrotado pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de outubro de 2022, Bolsonaro viajou para os Estados Unidos, país que exigia a vacinação contra a Covid-19, com a filha e assessores próximos.

No início deste mês, fontes ligadas a investigações que envolvem Bolsonaro disseram à Reuters que já discutiam o indiciamento do ex-presidente nos inquéritos que, além da suposta fraude no cartão de vacinação, apuram ainda a apropriação indevida por Bolsonaro de joias presenteadas pelo governo da Arábia Saudita e uma tentativa de golpe de Estado.

O indiciamento abriria caminho para Bolsonaro ser denunciado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet. Se a acusação for aceita pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ele terá de responder a processo criminal que pode levá-lo à prisão, em caso de condenação.

Além dessas investigações, Bolsonaro foi declarado inelegível por oito anos em junho do ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por causa de uma reunião que realizou antes das eleições com embaixadores sediados em Brasília para, sem provas, colocar em dúvidas as urnas eletrônicas e a lisura do processo eleitoral.

Em publicação no X, o advogado Fábio Wajngarten, que representa Bolsonaro e foi chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência na gestão do ex-presidente, criticou o que chamou de “vazamentos” em relação a investigações sobre Bolsonaro.

“Vazamentos continuam aos montes, ou melhor, aos litros. É lamentável quando a autoridade usa a imprensa para comunicar ato formal que logicamente deveria ter revestimento técnico e procedimental ao invés de midiático e parcial”, escreveu.

(Reportagem adicional de Ricardo Brito, em BrasíliaEdição de Pedro Fonseca)