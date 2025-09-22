PGR denuncia Eduardo Bolsonaro por coação em processo judicial de seu pai

A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou nesta segunda-feira (22) que apresentou uma denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por coação devido às manobras para impulsionar sanções dos Estados Unidos para interferir no julgamento por golpismo de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueredo, aliado da família Bolsonaro e também denunciado, “ameaçavam as autoridades judiciárias e de outros Poderes com a promessa de que conseguiriam de autoridades norte-americanas sanções dispostas para dificultar e arruinar suas vidas civis, mesmo no Brasil, se o processo criminal não tivesse o fim que desejavam”, afirma a PGR em um comunicado.

O deputado licenciado, instalado nos Estados Unidos há meses, realiza um intenso lobby junto ao governo americano para que adote medidas contra as autoridades brasileiras por causa do processo contra seu pai, condenado em 11 de setembro pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado em 2022.

Segundo a PGR, Eduardo Bolsonaro e Figueiredo, que também vive nos Estados Unidos, atuaram para “intervir nos processos judiciais para beneficiar Jair Messias Bolsonaro”.

As ameaças “são inequívocas e consistentes”. “Os denunciados empenharam-se, de forma reiterada, em submeter os interesses da República e de toda a coletividade aos seus próprios desígnios pessoais e familiares”, afirma o texto.

O governo de Donald Trump impôs tarifas punitivas de 50% a algumas exportações brasileiras e aplicou sanções contra altos funcionários em represália ao julgamento de Jair Bolsonaro, seu aliado político.

Eduardo Bolsonaro declarou que sua atuação nos Estados Unidos “jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil”.

“Sempre deixei claro que meu pleito é pelo restabelecimento das liberdades individuais no país”, disse o deputado no X em agosto.

O crime de coação é passível de um a quatro anos de prisão.

Jair Bolsonaro, de 70 anos, encontra-se em prisão domiciliar preventiva em Brasília.

