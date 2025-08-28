The Swiss voice in the world since 1935

Plataforma Kick afirma que França ‘se aproveita’ da morte de usuário em live

A plataforma australiana de streaming Kick acusou nesta quinta-feira (28) o governo francês de se aproveitar da morte de um homem ao vivo, após uma ministra prometer tomar medidas legais.

Kick está no centro das atenções na França depois que um francês de 46 anos faleceu em 18 de agosto durante uma transmissão ao vivo em seu canal, na qual ele aparecia sendo aparentemente maltratado por dois colegas.

A ministra dos Assuntos Digitais, Clara Chappaz, afirmou na terça-feira que a França processaria a plataforma por “negligência”, acusando Kick de violar uma lei de 2004 que regula conteúdos online.

Os médicos legistas consideraram que a morte de Raphael Graven, conhecido na internet como “Jean Pormanove”, “não foi de origem traumática e não esteve relacionada à intervenção de terceiros”.

A plataforma afirmou em um comunicado que está decepcionada “ao saber que a mídia foi informada das ações da ministra antes da Kick, o que sugere que não se trata da segurança dos criadores, da segurança dos clientes ou do bem-estar da indústria, mas sim de uma narrativa politizada que se aproveita de uma trágica perda pessoal”.

A Kick destacou que, ao tomar conhecimento da morte do streamer, imediatamente “removeu o conteúdo que mostrava seu falecimento” e suspendeu todas as contas relacionadas enquanto aguardava as investigações.

Em um anúncio separado na terça-feira, os promotores de Paris indicaram que haviam aberto uma investigação sobre a plataforma.

