Polícia americana captura supremacista que fugiu da prisão

2 minutos

A polícia de Idaho, no noroeste dos Estados Unidos, capturou um supremacista branco que havia escapado na quarta-feira (20) após um ataque armado contra o comboio que deveria levá-lo para a prisão, assim como o suposto cúmplice que facilitou a fuga.

Skylar Meade foi levado a um hospital e os agentes penitenciários se preparavam para levá-lo de volta à prisão na manhã de quarta, quando um homem abriu fogo contra eles na emergência do centro médico.

Meade, ligado ao grupo supremacista Aryan Knights, fugiu em um veículo com o homem que efetuou os disparos, identificado como Nicholas Umphenour.

“Por volta das 2h desta tarde, após uma extensa investigação, os dois suspeitos que estávamos procurando foram localizados”, disse Ron Winegar, chefe da polícia de Boise, em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira.

Os homens foram capturados na região de Twin Falls, cerca de 200 km a sudeste de Boise, capital de Idaho.

“Houve uma breve perseguição policial e os suspeitos foram detidos, separadamente. Não houve tiros ou uso excessivo de força nesta operação”, esclareceu Winegar.

Sheldon Kelley, tenente-coronel da polícia estadual de Idaho, acrescentou que, como parte da grande operação realizada nas últimas 36 horas, as forças da ordem encontraram dois homicídios em localidades diferentes “potencialmente relacionados a este incidente”.

Além de confirmar que os homens estavam sob custódia e que estavam investigando se eles tinham alguma relação com esses homicídios, as autoridades não forneceram mais detalhes.

O ataque de Umphenour no hospital onde Meade estava na madrugada de quarta-feira deixou dois policiais feridos, um deles em estado grave.

Um terceiro agente ficou ferido após a fuga, quando a polícia respondeu à chamada de emergência e atirou em um homem armado, que acabou sendo do departamento penitenciário.

Meade, que nas fotos policiais aparece com a cabeça raspada e com inúmeras tatuagens no rosto e no corpo, cumpria pena por agressão a um policial. Seu histórico inclui condenações anteriores por crimes graves relacionados a drogas, roubo e contrabando.

Ele foi condenado em 2016 e permaneceria preso até 2036 antes da fuga.

As autoridades não revelaram detalhes do histórico de Umphenour, que anteriormente esteve detido junto com Meade.

