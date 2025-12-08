Polícia captura um dos suspeitos do roubo de obras de Matisse e Portinari em SP

A Polícia Civil de São Paulo deteve nesta segunda-feira (8) um dos dois suspeitos de participar do roubo de obras do francês Henri Matisse e do brasileiro Candido Portinari na Biblioteca Mário de Andrade na capital paulista, enquanto continuam as buscas por um segundo suspeito.

Dois homens armados invadiram no domingo a Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, e levaram as obras: oito gravuras de Henri Matisse (1869-1954), do livro ilustrado “Jazz”, e outras cinco de Candido Portinari (1903-1962), da obra “Menino de Engenho”.

“Um homem suspeito de envolvimento no roubo de obras de arte […] foi preso nesta segunda-feira pela Polícia Civil”, informou o governo do estado de São Paulo em comunicado.

“Ele foi localizado nesta segunda-feira na região central da cidade”, ao ser identificado “após um trabalho de inteligência, investigação e análise de câmeras de segurança que registraram a ação criminosa no domingo”, acrescenta a nota.

A Polícia Civil informou que as buscas pelo segundo suspeito continuam.

Segundo as autoridades, os criminosos renderam uma vigilante e um casal de idosos que visitava a biblioteca no domingo. Em seguida, roubaram as gravuras e as guardaram em uma sacola de lona antes de sairem pela porta da frente.

O veículo utilizado na fuga foi localizado nesta segunda e “encaminhado para perícia técnica”, detalhou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

– Obras da série ‘Jazz’ –

Imagens divulgadas pelo portal G1 mostram os dois supostos criminosos colocando vários quadros em uma van pequena e apoiando-os em um muro na rua em plena luz do dia.

O portal também divulgou fotos dos suspeitos andando por uma rua, embora o rosto de um deles estivesse coberto por um boné.

São Paulo conta com um sofisticado sistema de vigilância por câmeras e reconhecimento facial.

O livro ilustrado “Jazz” de Matisse foi publicado na França em 1947. Segundo a casa de leilões Christie’s, existem no mundo menos de 250 exemplares desse livro assinados pelo artista.

As cinco obras roubadas de Portinari, um dos pintores mais renomados da história do Brasil, eram ilustrações do livro “Menino de Engenho”, de 1959, detalhou o Museu de Arte Moderna de São Paulo.

O museu emprestou algumas peças para esta exposição, mas as obras roubadas faziam parte do acervo da Biblioteca Mário de Andrade.

Inaugurada em outubro e intitulada “Do livro ao museu”, a mostra reunia livros raros e obras das décadas de 1940 e 1950, e teve o seu encerramento no domingo.

A Prefeitura de São Paulo ainda não informou o valor estimado das obras. “Possuem valor cultural, histórico e artístico, não sendo passíveis de mensuração exclusivamente econômica”, apontou a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

Cerca de 60 desenhos de Henri Matisse, um dos grandes pintores do século XX, arrecadaram mais de 2,5 milhões de dólares (R$ 13,3 milhões, na cotação atual) em um leilão da Christie’s em outubro, segundo o site especializado artnet. O recorde para uma obra do artista francês pertence a “Odalisque Couchée Aux Magnolias” (1923), vendida por 80,8 milhões de dólares em 2018 (R$ 438 milhões na cotação atual) nessa mesma casa de leilões.

O roubo em São Paulo acontece dois meses depois que criminosos conseguiram invadir o Museu do Louvre, em Paris, e roubar em poucos minutos joias da Coroa francesa avaliadas em cerca de 100 milhões de dólares (R$ 542 milhões).

