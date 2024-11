Polícia de Londres pede a órgão supervisor que examine queixas do caso Al-Fayed

A Polícia Metropolitana de Londres pediu nesta sexta-feira (8) ao seu órgão supervisor que examine as denúncias apresentadas por duas mulheres sobre a condução das investigações de supostos abusos sexuais cometidos pelo falecido empresário Mohamed Al-Fayed, dono da loja de departamentos Harrod’s.

Encaminhadas ao Independent Office for Police Conduct (IOPC), as queixas se referem a casos de 2008 e 2013 e à conduta policial. No caso de 2013, inclui a forma como os detalhes se tornaram públicos.

“Nas últimas semanas, duas vítimas expressaram preocupação com a forma como seus depoimentos foram tratados, e é totalmente apropriado que o IOPC analise essas denúncias”, disse Stephen Clayman, da equipe do Ministério da Justiça especializada em crimes.

A Polícia Metropolitana informou hoje que “analisa ativamente 21 depoimentos feitos antes da morte de Mohamed Al-Fayed, para determinar se é possível tomar medidas investigativas adicionais ou se há coisas que poderiam ter sido feitas de forma melhor”.

Mais de 400 mulheres e testemunhas denunciaram nas últimas seis semanas abusos sexuais cometidos por Mohamed Al-Fayed, que morreu em agosto de 2023, aos 94 anos.

