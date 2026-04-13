Polícia encontra explosivo perto do local do show de Shakira em Copacabana

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O Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, removeu, nesta segunda-feira (13), um artefato explosivo do calçadão da Praia de Copacabana, onde a cantora colombiana Shakira fará um show gratuito em 2 de maio, informaram as autoridades.

Segundo a imprensa local, tratava-se de uma granada de efeito moral, um dispositivo não letal projetado para desorientar temporariamente as pessoas com um clarão ofuscante e uma detonação de alta intensidade.

A Polícia Civil do Rio informou que o Core foi acionado na manhã desta segunda-feira por causa de um “artefato explosivo” no calçadão.

“Ao chegarem no local, agentes realizaram os protocolos padrões (sic) e recolheram o item em segurança. O material foi apreendido e passará por perícia”, disse a corporação em uma nota enviada à AFP, sem fornecer mais detalhes.

Imagens divulgadas pela instituição mostram um policial com traje de proteção recolhendo uma caixa preta do tamanho aproximado de uma mochila de entregas.

A polícia afirmou que “realiza diligências para apurar os fatos”.

Há dias, diversas equipes trabalham na montagem de um palco monumental na areia da Praia de Copacabana para o show de Shakira, exatamente em frente ao Hotel Copacabana Palace.

Shows como o que a artista colombiana fará na Praia de Copacabana costumam atrair milhões de espectadores do Brasil e do exterior.

Segundo a Riotur, órgão municipal responsável pelo turismo da cidade, 2,1 milhões de pessoas compareceram ao show de Lady Gaga no ano passado e 1,6 milhão assistiram à apresentação de Madonna em 2024.

O Rio de Janeiro espera receber 3,5 milhões de turistas entre março e junho, segundo a Secretaria Municipal de Turismo.

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