Polícia israelense prende e solta em seguida cineasta palestino ganhador do Oscar

afp_tickers

4 minutos

A polícia israelense libertou, nesta terça-feira (25), o cineasta palestino Hamdan Ballal, codiretor do documentário “Sem Chão” (No Other Land), ganhador de um Oscar no mês passado. Segundo ativistas, Ballal foi atacado por colonos israelenses na Cisjordânia ocupada.

Basel Adra, que trabalhou com Ballal no filme, publicou no X uma foto sua no hospital, após a libertação, também confirmada pela polícia, com a camisa manchada de sangue.

“Hamdan foi libertado e se encontra atualmente recebendo tratamento no hospital em Hebron. Ele levou golpes em todo o corpo de soldados e colonos”, disse Adra, acrescentando que “os soldados o deixaram com os olhos vendados e algemado” durante toda a noite.

Segundo o Exército israelense, três palestinos foram detidos na segunda-feira por “jogar pedras” durante um “confronto violento” entre israelenses e palestinos em Susiya, no sul da Cisjordânia.

Um porta-voz da polícia confirmou à AFP na manhã desta terça-feira que ele tinha sido detido.

Mais tarde, a polícia declarou que os três tinham sido “transferidos pelas IDF (exército] à Polícia de Israel para serem investigados sob suspeita de lançamento de pedras, danos à propriedade e por colocar a segurança regional em perigo”.

A força acrescentou que os três foram postos em liberdade sob fiança e foram proibidos de entrar em contato com os outros envolvidos.

Yuval Abraham, que codirigiu o longa juntamente com Adra e Ballal, relatou na segunda-feira que um “grupo de colonos” atacou e agrediu Ballal.

“Ele tem feridas na cabeça e no estômago (…) Os soldados invadiram a ambulância que ele chamou e o levaram”, disse.

Vários ativistas do coletivo antiocupação Centro para a Não Violência Judaica afirmaram que testemunharam o ocorrido em Susiya.

Jenna, uma ativista americana que preferiu não dar seu sobrenome por motivos de segurança, relatou ter visto as forças israelenses colocarem Hamdan e outros dois palestinos em um carro da polícia.

Acrescentou que antes da chegada das forças israelenses, um grupo de “15 a 20 colonos” atacou membros do coletivo e a casa de Ballal, que mora em Susiya.

“Este tipo de violência ocorre com regularidade”, assegurou a ativista.

– Aumento dos ataques –

O Exército israelense, por sua vez, informou que três palestinos foram detidos em Susiya por “jogar pedras em cidadãos israelenses, danificando seus veículos”.

“Depois disso, começou um confronto violento, que envolveu lançamentos mútuos de pedras entre palestinos e israelenses”, com “terroristas (…) lançando pedras” às forças israelenses que chegaram ao local, indicou o exército.

O comunicado militar assegurou que “nenhum palestino foi detido dentro de uma ambulância”.

Susiya está localizada perto de Masafer Yatta, um conjunto de aldeias ao sul da cidade de Hebron onde foi gravado o documentário “Sem Chão”.

O longa, premiado no Oscar deste ano, acompanha Adra e Abraham, que contam a história do deslocamento forçado de palestinos por tropas e colonos israelenses em Masafer Yatta – uma área que Israel declarou zona militar restrita na década de 1980.

Grupos de direitos humanos afirmam que desde o início da guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza houve um aumento nos ataques de colonos israelenses na Cisjordânia.

Na Cisjordânia, território que Israel ocupa desde 1967, vivem três milhões de palestinos, assim como quase meio milhão de israelenses que vivem em assentamentos ilegais segundo o direito internacional.

lba-reg/ami/meb/mb/ic/aa/mvv/am