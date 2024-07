Polícia suspeita de ação deliberada em envenenamento coletivo em hotel de Bangcoc

Um quarto de hotel de luxo em Bangcoc, seis estrangeiros mortos e cianeto em xícaras de chá: a polícia tailandesa investiga um crime que, suspeita, foi cometido por um dos falecidos e que teve uma disputa por dinheiro como motivação.

“Um dos seis mortos provocou o incidente, utilizando cianeto”, declarou em uma entrevista coletiva Noppasil Poonsawas, vice-comandante da polícia de Bangcoc e responsável pela investigação.

“Temos certeza de que um dos seis cometeu o crime”, acrescentou.

A motivação do crime está vinculada a uma dívida de milhões de bahts tailandeses (um milhão bahts equivale a 28.000 dólares, 152.000 reais), segundo o policial.

Os corpos de seis pessoas de origem vietnamita (três homens e três mulheres com idades entre 37 e 56 anos) foram encontrados na terça-feira (16) em uma suíte do hotel ‘Grand Hyatt Erawan Bangkok’, no centro da área turística da capital tailandesa.

Quatro pessoas eram vietnamitas, informou o Ministério das Relações Exteriores deste país, e duas tinham cidadania americana.

As circunstâncias misteriosas do caso alimentaram vários boatos. Alguns meios de comunicação citaram um tiroteio, o que foi desmentido pelos investigadores.

As fotografias da cena do crime divulgadas pela polícia mostram pratos de comida tailandesa aparentemente intactos em uma mesa e duas garrafas térmicas ao lado de xícaras de chá, nas quais os primeiros exames detectaram a presença de cianeto.

Esta substância é um veneno extremamente tóxico que atua muito rapidamente no organismo.

Os investigadores afirmaram que nenhuma movimentação foi registrada na área do quarto desde segunda-feira à tarde, o que significa que o envenenamento pode ter acontecido na véspera da descoberta dos corpos.

O pai de uma das vítimas declarou à imprensa vietnamita que não falava com o filho desde sábado.

“Não pensei que seria a nossa última conversa entre pai e filho”, disse Tran Dinh Dung, segundo o jornal Thanh Nien.

O Departamento de Estado americano e o Ministério das Relações Exteriores vietnamita afirmaram que acompanham de perto o ocorrido.

– “Assunto particular” –

Durante a manhã, o primeiro-ministro tailandês, Srettha Thavisin, afirmou que a tragédia foi motivada por um “assunto particular” e não afetará o turismo, setor vital para a economia deste reino do sudeste asiático.

Depois de uma queda expressiva durante a pandemia de covid-19, o número de visitantes estrangeiros na Tailândia cresceu e alcançou 28 milhões em 2023. A previsão para este ano é aproximar-se do recorde de 2019, de quase 40 milhões.

Conhecido por suas praias, templos e reservas de elefantes, o reino também já foi associado a roubos, insegurança e alguns acontecimentos macabros.

O caso do ‘serial killer’ francês Charles Sobhraj, vinculado a mais de 20 homicídios nos anos 1970, voltou às manchetes recentemente com uma minissérie da Netflix (‘O Paraíso e a Serpente’).

No ano passado, o assassinato e esquartejamento do médico colombiano Edwin Arrieta por Daniel Sancho, filho de um conhecido ator espanhol, chamou a atenção da imprensa internacional.

